Apple elimină aplicațiile de urmărire ICE la presiunea Administrației Trump

03 oct. 2025, 10:34, Știri externe
Compania Apple elimină din App Store aplicația ICEBlock, cea mai populară aplicație de urmărire a Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE), în urma cererilor repetate ale autorităților statului.

Atât ICEBlock cât și alte aplicații similare au fost eliminate din magazinul Apple la presiunea administrației președintelui Donald Trump. Scopul aplicației era să alerteze utilizatorii cu privire la agenții ICE aflați în zonă, informează Reuters.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, Agenția de Imigrare și Control Vamal a căpătat puteri sporite, iar agenții săi au efectuat percheziții și arestări regulate printre migranți. Departamentul de Justiție a susținut că aplicația crește riscul de agresiune asupra agenților, având în vedere că utilizatorii cunosc pozițiile acestora în teren.

„Pe baza informațiilor pe care le-am primit de la forțele de ordine cu privire la riscurile de siguranță asociate cu ICEBlock, am eliminat-o pe aceasta și aplicații similare din App Store”, transmite Apple.

Agenții ICE au arestat inclusiv deținători de vize și rezidenți permanenți  ai SUA. Apărătorii drepturilor omului au criticat agenția pentru că încalcă în mod flagrant constituția țării și efectuează deportări arbitrare, pe baze rasiale.

Creatorul ICEBlock, amenințat de autorități

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că Departamentul de Justiție a contactat Apple pentru a retrage aplicația și compania s-a conformat.

„ICEBlock este conceput pentru a pune în pericol agenții ICE doar pentru că își fac treaba, iar violența împotriva forțelor de ordine este o linie roșie intolerabilă care nu poate fi depășită”, a declarat Bondi.

Atât Bondi cât și secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, l-au avertizat anterior pe Joshua Aaron, creatorul ICEBlock, că acesta nu este protejat de Constituție și că au în vedere urmărirea penală a acestuia.

