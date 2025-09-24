Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS

Doi deținuți au fost uciși și un al treilea a fost rănit, după ce un bărbat a deschis focul asupra unei clădiri a Agenției pentru Imigrație și Vămi (Immigration and Customs Enforcement, sau ICE) din Dallas.

Atacatorul, care își marcase gloanțele cu mesajul “Anti-ICE”, și-a luat viața, au declarat oficialii.

„Ancheta este în curs de desfășurare, dar o trecere în revistă inițială a dovezilor arată un motiv ideologic în spatele acestui atac”, a scris directorul FBI Kash Patel.

Reprezentanții Departamentului de Securitate Internă au declarat că suspectul a tras „fără discriminare” în clădirea ICE, inclusiv într-o dubă de la intrarea securizată a clădirii, în care se aflau victimele care au fost împușcate.

Atacatorul a deschis focul asupra biroului dintr-o clădire adiacentă în jurul orei 6:40 (ora locală). Două persoane au fost transportate la spital cu răni prin împușcare, în timp ce o a treia persoană a murit la fața locului.

Ancheta este în stadiu incipient, dar autoritățile tratează atacul ca pe un „act țintit de violență”

La un briefing de presă din Dallas, oficialii au subliniat că ancheta este încă în stadii incipiente, notează Reuters.

Autoritățile tratează atacul ca pe un „act țintit de violență”, le-a declarat reporterilor Joseph Rothrock, agent special de la biroul FBI din Dallas.

Oficialii nu au oferit detalii despre identitatea suspectului.

Nici un ofițer al forțelor de aplicare a legii nu a fost rănit în atac, au spus oficialii.

Atacul a avut loc la un birou ICE, unde ofițerii Agenției efectuează procesarea pe termen scurt a deținuților arestați recent, nu la un centru de detenție.

Atacul de miercuri este al treilea atac armat la o unitate a Departamentului de Securitate Internă din Texas în acest an.

În iulie, un ofițer de Poliție a fost împușcat la un centru de detenție ICE din Prairieland. În aceeași lună, un bărbat de 27 de ani din Michigan a fost împușcat mortal de agenți după ce a deschis focul asupra unei clădiri a Patrulei de Frontieră a SUA din McAllen.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul