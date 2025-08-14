Kristi Noem, secretara SUA pentru Securitate Internă, fostă guvernatoare a Dakotei de Sud, a scris în cartea ei că și-a împușcat câinele pe nume Cricket pentru că era „de nedresat” și „periculos” pentru că a ruinat o vânătoare de fazani și a ucis găinile unei familii vecine. A dus animalul într-o groapă și l-a împușcat. Ea spune că „nu a fost o muncă plăcută, dar trebuia făcută”. De asemenea, în aceeași zi, ea a împușcat și o capră „indisciplinată”.

Informațiile care au indignat numeroși internauți americani erau date publicității înainte ca președintele Donald Trump să o numească în funcție.

Kristi Noem: Imigranții ilegali nu sunt bineveniți

În prezent, ea este preocupată de intensificarea deportării imigranților ilegali și securizarea frontierelor SUA. Încă de la începerea mandatului, secretara a spus că „imigranții ilegali și infractorii nu sunt bineveniți în SUA sub administrația Trump” și „slaba conducere a lui Biden a slăbit frontierele”.

„Frontiere întărite înseamnă o America puternică”, a spus Kristi Noem. „Cei care vin legal și ne respectă legile, vor beneficia de oportunități”, a mai spus secretara.

Ea a declarat că agenția federală „Imigrația și Controlul Vamal al Statelor Unite” are nevoie de „americani dispuși să alunge cei mai răi imigranți ilegali de pe urma dezastrului pricinuit de Biden la frontiere”. Secretara a propus ca adolescenții să aibă permisiunea de a se angaja la această agenție pentru deportări.

Angajații vor primi un bonus de angajare de maxim 50.000 de dolari, opțiuni de rambursarea împrumuturilor studențești și alte beneficii sporite pentru pensionare. Într-un interviu pentru Fox News, secretara a spus că numai azi 100.000 de americani care au aplicat pentru angajare la ICE.

„Noi am avut 100.000 de aplicări. Este încurajator că americanii îl susțin pe Trump pentru a face America sigură din nou și vor să ia parte la acțiune. În ciuda știrilor false ale liberalilor, socialiștilor, democraților și neo-marxiștilor, americanii sunt fericiți că legea se aplică oricui. Iar cetățenii care respectă legile ar trebui să aibă prioritate.”

Secretara pentru Securitate Internă, furioasă pe creatorii „South Park”

Creatorii serialului animat de comedie „South Park”, Matt Stone și Trey Parker, au parodiat-o pe secretară în episodul al doilea din sezonul 27. Kristi Noem apare îmbrăcată în echipament de ofițer de poliție ICE care coordonează arestarea și deportarea imigranților mexicani. Ea conduce operațiuni chiar și în Rai pentru a aresta sufletele imigranților mexicani.

Botoxul i se scurge la un anume interval de timp, iar o echipă de cosmeticieni vin să o „aranjeze”. Ocazional, secretara împușcă câini. În timpul derulării genericului de final, Kristi Noem comite un masacru într-un magazin de animale, împușcând toți câinii, potrivit The Wrap.

Întrebată de reporteri ce crede despre portretizarea ei ca o „ICE Barbie”, Kristi Noem spune că nu a văzut episodul, dar i-a criticat dur pe creatorii serialului:

„N-am apucat să-l văd. Treceam în revistă cifrele bugetare și chestii de genul ăsta. Dar știi, eu cred că e… ăăă… da, nu se termină niciodată. Dar e atât de leneș să râzi constant de femei pentru cum arată. Doar liberalii și extremiștii fac asta. Dacă vor să-mi critice munca, ar face-o, dar evident că nu pot, pur și simplu ar alege ceva mărunt de genul ăsta.”, a spus secretara.

Într-o secvență în care se petrece la Mar-a-Lago, și-au făcut apariția și Donald Trump (despre care unii fani presupun că ar fi dictatorul irakian Saddam Hussein deghizat) care conduce SUA în stilul unui dictator din Orientul Mijlociu, precum și vicepreședintele JD Vance, ilustrat ca un valet scund. Spre deosebire de celelalte personaje care sunt animate, cei doi sunt înfățișați cu fotografii decupate ale președintelui și vicepreședintelui.

La primul episod, Donald Trump a fost parodiat cum se culca cu Diavolul și ilustrat în pielea goală. Întrebat de corespondenți de presă dacă știe că a fost parodiat, președintele american a mărturisit că nu a vizionat niciodată serialul „South Park”.

