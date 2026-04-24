Armistițiu prelungit între Israel-Liban, după negocierile de la Casa Albă. Trump caută „pacea veșnică” cu Iranul: „Nu mă grăbiți”

Mihai Tănase
Vești bune în plină criză în Orientul Mijlociu. Israelul și Libanul au covenit să prelungească armistițiul cu încă trei săptămâni, în urma negocierilor de la Casa Albă. De cealaltă parte, președintele Donald Trump afirmă că nu se grăbește și vizează un acord de pace durabil cu Iranul, nu un acord făcut în grabă.

Ierusalimul și Beirutul și-au dat din nou mâna și au convenit extinderea armistițiului, în urma unei întâlniri mediate la Casa Albă de Donald Trump, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze incertitudine, care se resimte la nivel mondial, scrie Reuters.com.

Luptele dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, rămân un punct critic al crizei din Orientul Mijlociu, alături de disputa privind controlul Strâmtoarea Ormuz.

„Nu mă grăbiți”, a declarat Trump, precizând că își dorește „cel mai bun acord” și chiar unul „veșnic” pentru încheierea conflictului cu Iranul.

Blocaj în Strâmtoarea Ormuz

Deși armistițiul a fost prelungit, situația din teren rămâne fragilă. Navigația în Strâmtoarea Ormuz, ruta crucială a petrolului global este în continuare blocată atât de Iran, cât și de Statele Unite.

Nu mai departe de miercuri, Iranul a anunțat că a capturat două nave comerciale și a deschis focul asupra altor trei nave străine, amplificând și mai mult tensiunile din regiune. Aceste acțiuni ostile vin în contextul în care Trump a anunțat că SUA „controlează accesul în Ormuz” și contribuie la creșterea prețurilor petrolului, cu impact direct asupra economiei mondiale.

În paralel, liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a respins afirmațiile lui Trump privind slăbirea conducerii de la Teheran.

„Unitatea va deveni mai puternică și mai solidă, iar dușmanii vor deveni mai slabi și mai umiliți”, a transmis fiul lui Ali Khamenei.

Conflictul încă mocnește în sudul Libanului

În ciuda acordului, confruntările nu au încetat complet. Armata israeliană a anunțat că a fost atacată de militanți Hezbollah cu rachete și drone, iar riposta a dus la uciderea a trei combatanți și distrugerea unor infrastructuri militare.

De cealaltă parte, Israelul a transmis că este pregătit să reia ofensiva împotriva Iranului, dacă va primi sprijinul Washingtonului. Ministrul apărării, Israel Katz, a avertizat că ar putea lovi direct conducerea iraniană.

Pe plan diplomatic, conflictul a generat tensiuni și în interiorul NATO, după ce Trump a criticat aliații pentru lipsa de implicare și a sugerat posibile sancțiuni pentru state considerate „dificile”.

Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”

NEWS ALERT Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
12:11
Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
JUSTIȚIE Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
12:08
Filipine: Rodrigo Duterte va fi judecat la Curtea Penală Internațională. Fostul președinte este acuzat de crime împotriva umanității
CONTROVERSĂ Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran
11:47
Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran
FLASH NEWS Cutremur la Microsoft. Gigantul tech anunță primul program de „plecări voluntare” din istoria companiei. Mii de angajați sunt vizați de concedieri
11:06
Cutremur la Microsoft. Gigantul tech anunță primul program de „plecări voluntare” din istoria companiei. Mii de angajați sunt vizați de concedieri
CONTROVERSĂ Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”
10:17
Trump exclude un atac nuclear împotriva Iranului, dar avertizează: „Nu aș folosi arma nucleară. Am tot timpul din lume, ei nu”
ANALIZA de 10 O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
10:00
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
ECONOMIE INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
12:35
INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
12:32
Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
12:24
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
ULTIMA ORĂ 10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
12:18
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
12:09
Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
FLASH NEWS Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul
12:01
Ilie Bolojan deja s-a prezentat la sediul Ministerului Energiei deși Bogdan Ivan este încă în funcție. Ce a transmis premierul

