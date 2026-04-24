Armistițiu prelungit între Israel-Liban, după negocierile de la Casa Albă. Trump caută „pacea veșnică” cu Iranul: „Nu mă grăbiți”

Vești bune în plină criză în Orientul Mijlociu. Israelul și Libanul au covenit să prelungească armistițiul cu încă trei săptămâni, în urma negocierilor de la Casa Albă. De cealaltă parte, președintele Donald Trump afirmă că nu se grăbește și vizează un acord de pace durabil cu Iranul, nu un acord făcut în grabă.

Ierusalimul și Beirutul și-au dat din nou mâna și au convenit extinderea armistițiului, în urma unei întâlniri mediate la Casa Albă de Donald Trump, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze incertitudine, care se resimte la nivel mondial, scrie Reuters.com.

Luptele dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah, susținută de Iran, rămân un punct critic al crizei din Orientul Mijlociu, alături de disputa privind controlul Strâmtoarea Ormuz.

„Nu mă grăbiți”, a declarat Trump, precizând că își dorește „cel mai bun acord” și chiar unul „veșnic” pentru încheierea conflictului cu Iranul.

Blocaj în Strâmtoarea Ormuz

Deși armistițiul a fost prelungit, situația din teren rămâne fragilă. Navigația în Strâmtoarea Ormuz, ruta crucială a petrolului global este în continuare blocată atât de Iran, cât și de Statele Unite.

Nu mai departe de miercuri, Iranul a anunțat că a capturat două nave comerciale și a deschis focul asupra altor trei nave străine, amplificând și mai mult tensiunile din regiune. Aceste acțiuni ostile vin în contextul în care Trump a anunțat că SUA „controlează accesul în Ormuz” și contribuie la creșterea prețurilor petrolului, cu impact direct asupra economiei mondiale.

În paralel, liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a respins afirmațiile lui Trump privind slăbirea conducerii de la Teheran.

„Unitatea va deveni mai puternică și mai solidă, iar dușmanii vor deveni mai slabi și mai umiliți”, a transmis fiul lui Ali Khamenei.

Conflictul încă mocnește în sudul Libanului

În ciuda acordului, confruntările nu au încetat complet. Armata israeliană a anunțat că a fost atacată de militanți Hezbollah cu rachete și drone, iar riposta a dus la uciderea a trei combatanți și distrugerea unor infrastructuri militare.

De cealaltă parte, Israelul a transmis că este pregătit să reia ofensiva împotriva Iranului, dacă va primi sprijinul Washingtonului. Ministrul apărării, Israel Katz, a avertizat că ar putea lovi direct conducerea iraniană.

Pe plan diplomatic, conflictul a generat tensiuni și în interiorul NATO, după ce Trump a criticat aliații pentru lipsa de implicare și a sugerat posibile sancțiuni pentru state considerate „dificile”.

Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”