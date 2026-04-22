Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”

Donald Trump susține că Iranul este disperat și vrea redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, în ciuda poziției publice. Liderul american afirmă că blocada americană pe ruta petrolului costă Teheranul sute de milioane de dolari zilnic și influențează negocierile.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a susținut că blocada impusă de SUA afectează grav veniturile Iranului. Liderul de la Casa Albă a afirmat că negociatorii i-au transmis recent disponibilitatea Iranului de a relua traficul maritim.

„Iranul nu vrea ca Strâmtoarea Hormuz să fie închisă, ci vrea să fie deschisă pentru a putea câștiga 500 de milioane de dolari pe zi (sumă pe care, prin urmare, o pierd dacă este închisă!). Ei spun că vor ca strâmtoarea să fie închisă doar pentru că eu am BLOCAT-O complet (AM ÎNCHIS-O!), așa că vor doar să-și „salveze prestigiul”. Oamenii m-au abordat acum patru zile, spunând: „Domnule, Iranul vrea să deschidă strâmtoarea imediat.” , a scris iniția Trump pe rețeaua sa de socializare.

Totodată, liderul de la Casa Albă a avertizat că redeschiderea rutei fără un acord mai ampl ar putea compromite negocierile în curs.

„Dar dacă facem asta, nu va putea exista niciodată un acord cu Iranul, decât dacă aruncăm în aer restul țării lor, inclusiv pe liderii lor!”, a spus Trump.

„Iranul se prăbușește financiar”

Într-un mesaj ulterior, Donald Trump a accentuat presiunea economică asupra Teheranului.

„Iranul se prăbușește financiar! Vor ca Strâmtoarea Hormuz să fie deschisă imediat. Sunt înfometați după bani! Pierd 500 de milioane de dolari pe zi. Armata și poliția se plâng că nu sunt plătiți. SOS!!!”, a revenit Trump pe Truth Social.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute maritime globale, prin care tranzitează o parte semnificativă din petrolul mondial. Blocajele din zonă au impact direct asupra piețelor energetice și asupra echilibrului geopolitic din regiune.

În prezent, Statele Unite mențin restricții asupra porturilor iraniene pentru a forța Teheranul să revină la masa negocierilor. Discuțiile, mediate inclusiv de Pakistan, continuă într-un climat de incertitudine, după ce Trump a decis prelungirea armistițiului, până la noi ordine.

Prețul petrolului a scăzut ușor după decizia lui Trump privind armistițiul cu Iranul. Cu cât se tranzacționează barilul pe piața Brent