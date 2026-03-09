Atac armat șocant în cartierul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles. Casa cântăreței Rihanna a fost vizată de mai multe focuri de armă trase dintr-un vehicul. Poliția din Los Angeles a intervenit rapid și a anunțat reținerea primului suspect.

Potrivit presei locale din Los Angeles, o femeie ar fi tras mai multe focuri de armă duminică asupra proprietății cântăreței. Unul dintre gloanțe a străpuns un perete al casei.

Autoritățile au fost alertate și au intervenit la fața locului în jurul orei 13:21, ora locală. Poliția din Los Angeles a reținut ulterior o suspectă în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Conform informațiilor citate din comunicațiile radio ale poliției, atacul ar fi implicat „aproximativ 10 focuri de armă” trase dintr-un vehicul aflat în fața porții proprietății.

În momentul incidentului, Rihanna se afla în locuință, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Acum, poliția investighează circumstanțele atacului și încearcă să stabilească motivul pentru care locuința artistei a fost vizată.

Zona Beverly Hills este una dintre cele mai bine securizate din Los Angeles și găzduiește numeroase proprietăți ale vedetelor de la Hollywood.

