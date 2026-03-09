Prima pagină » Știri externe » Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului

Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului

Mihai Tănase
09 mart. 2026, 10:54, Știri externe
Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuință în momentul atacului
Rihanna - Foto: Mediafax foto

Atac armat șocant în cartierul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles. Casa cântăreței Rihanna a fost vizată de mai multe focuri de armă trase dintr-un vehicul. Poliția din Los Angeles a intervenit rapid și a anunțat reținerea primului suspect. 

Potrivit presei locale din Los Angeles, o femeie ar fi tras mai multe focuri de armă duminică asupra proprietății cântăreței. Unul dintre gloanțe a străpuns un perete al casei.

Autoritățile au fost alertate și au intervenit la fața locului în jurul orei 13:21, ora locală. Poliția din Los Angeles a reținut ulterior o suspectă în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Conform informațiilor citate din comunicațiile radio ale poliției, atacul ar fi implicat „aproximativ 10 focuri de armă” trase dintr-un vehicul aflat în fața porții proprietății.

În momentul incidentului, Rihanna se afla în locuință, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Acum, poliția investighează circumstanțele atacului și încearcă să stabilească motivul pentru care locuința artistei a fost vizată.

Zona Beverly Hills este una dintre cele mai bine securizate din Los Angeles și găzduiește numeroase proprietăți ale vedetelor de la Hollywood.

Recomandarea autorului:

Fox News și-a cerut scuze după ce ar fi difuzat „imagini greșite” cu Trump în timpul repatrierii unor militari americani uciși în războiul din Iran

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”
10:49
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism”
RĂZBOI Fox News și-a cerut scuze după ce ar fi difuzat „imagini greșite” cu Trump în timpul repatrierii unor militari americani uciși în războiul din Iran
10:02
Fox News și-a cerut scuze după ce ar fi difuzat „imagini greșite” cu Trump în timpul repatrierii unor militari americani uciși în războiul din Iran
ACUZAȚII Ucraina cere Ungariei restituirea urgentă a zecilor de milioane de dolari, euro și kg de aur confiscate din blindatele venite din Austria
09:30
Ucraina cere Ungariei restituirea urgentă a zecilor de milioane de dolari, euro și kg de aur confiscate din blindatele venite din Austria
INCIDENT Incendiu devastator lângă Gara Centrală din Glasgow. Cea mai aglomerată stație feroviară din Scoția, închisă pe termen nedeterminat
09:27
Incendiu devastator lângă Gara Centrală din Glasgow. Cea mai aglomerată stație feroviară din Scoția, închisă pe termen nedeterminat
ENERGIE Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz
09:05
Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz
CONTROVERSĂ Scandal într-un restaurant din Franța: o femeie originară din Republica Moldova spune că a fost dată afară pentru că era cu copilul
08:41
Scandal într-un restaurant din Franța: o femeie originară din Republica Moldova spune că a fost dată afară pentru că era cu copilul
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Ivan: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei litrul
Click
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
I-ar sta mai bine într-un muzeu: Automobil rar, surprins pe Valea Oltului, cu remorcă
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Apa de ploaie este bună de băut?
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse”
11:22
Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse”
ACTUALITATE Ion Grigore: „Doar veneai fizic. Nu făceai nimic. Gata, șantaj!”
11:00
Ion Grigore: „Doar veneai fizic. Nu făceai nimic. Gata, șantaj!”
VIDEO Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7
10:51
Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7
NEWS ALERT În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL
10:42
În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL
DESTINAȚII Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
10:41
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară
ACTUALITATE Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”
10:40
Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali”

Cele mai noi

Trimite acest link pe