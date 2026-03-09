Fox News și-a cerut scuze după ce ar fi difuzat „imagini greșite” cu Trump în timpul repatrierii unor militari americani uciși în războiul din Iran

Fox News, televiziunea „de casă” a republicanilor și-a cerut scuze după ce a difuzat din greșeală imagini de arhivă cu președintele Donald Trump în timpul transmisiunii ceremoniei solemne de repatriere a unor militari americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu.

Postul american de televiziune Fox News și-a cerut scuze public după ce a difuzat din greșeală imagini de arhivă cu președintele Donald Trump în timpul relatărilor despre ceremonia solemnă de repatriere a trupurilor unor militari americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu, scrie Mediafax.ro.

Incidentul s-a produs în timpul transmisiunii de la baza aeriană Dover, din statul Delaware, locul unde au fost aduse înapoi trupurile a șase soldați americani căzuți în luptele din regiune. În locul imaginilor actuale, în care președintele Donald Trump purta o șapcă, postul de televiziune a difuzat imagini de arhivă dintr-o ceremonie anterioară în care liderul de la Casa Albă apărea fără acoperământ pe cap.

Fox News a explicat că eroarea a fost provocată de utilizarea accidentală a unor imagini din arhivă de către un angajat al redacției.

„Regretăm eroarea și ne cerem scuze pentru imaginile incorecte difuzate”, au transmis reprezentanții postului într-un comunicat.

Corecția a fost făcută ulterior chiar în timpul emisiunii. Prezentatorul Griff Jenkins a revenit în direct și a transmis condoleanțe familiilor militarilor americani decedați.

Reacții puternice după incident

Episodul a generat numeroase reacții pe rețelele sociale, unde unii critici au sugerat, fără dovezi, că difuzarea imaginilor ar fi fost intenționată pentru a-l prezenta pe președintele Donald Trump într-o lumină mai favorabilă.

Comentatorul politic Mehdi Hasan a declarat că situația ar fi provocat un scandal major dacă ar fi fost vorba despre un alt post de televiziune.

În același timp, Johnny „Joey” Jones, veteran de război și co-prezentator al unei emisiuni Fox News, a criticat incidentul și a spus că se simte „jenat și rușinat” de ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă este convins că a fost o greșeală.

„Puține lucruri sunt mai sacre decât eroii care își dau viața în serviciul țării”, a scris acesta pe rețelele sociale.

