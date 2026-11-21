Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit pe liderul rus, Vladimir Putin, „criminal” într-un interviu difuzat vineri de CNN. Afirmația sa vine după ce președintele american, Donald Trump, l-a numit pe șeful statului rus „prietenul” său în urmă cu câteva zile, la summitul APEC din China.

„Pentru noi, el este un dușman și, desigur, pentru noi, este un criminal. Și cred că, în mare parte, pentru oamenii din întreaga lume, el este un criminal”, a declarat Zelenski pentru CNN, ca răspuns la o întrebare privind descrierea făcută de Trump despre Putin.

„Un prieten al Americii”

Președintele american l-a numit pe omologul său rus „prietenul meu” la începutul întâlnirii bilaterale de miercuri, în marja summitului APEC de la Shenzhen, din China.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Întrebat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă Putin ar putea fi considerat și el „un prieten al Americii”, Donald Trump a răspuns: „Nu pot vorbi în numele Americii”.

Însă liderul republican, a cărui vizită în China a fost criticată de opoziția democrată, și-a apărat apoi relațiile „fantastice” cu Vladimir Putin, precum și cu președintele chinez Xi Jinping, la finalul unui summit fără precedent cu cei doi omologi ai săi, care, potrivit lui, face ca Statele Unite să fie „mai sigure”.

„Am relații fantastice cu Putin. Este un lucru foarte bun. Am relații fantastice cu președintele Xi. Este un lucru bun, iar țara noastră este în siguranță datorită acestui lucru”, a spus Trump.

După ce Trump l-a numit pe Vladimir Putin „prieten” în timpul întâlnirii lor bilaterale de la Shenzhen, China, Zelenski, care se afla la o întâlnire a Coaliției de Voință de la Berlin, a fost întrebat și el de jurnaliști dacă președintele american a folosit același cuvânt despre el vreodată.

„Cred că da”, a răspuns liderul ucrainean zâmbind. După o pauză, însă, a adăugat: „Problema e că nu-mi amintesc.” „Nu, nu, el pur și simplu [a folosit] multe cuvinte diferite, diferite. Mi-a spus cuvinte diferite, și unele pozitive”, a spus Zelenski râzând.

Trump a vorbit în repetate rânduri pozitiv despre Putin, dar uneori a vorbit și negativ despre președintele rus. De asemenea, oficialul de la Casa Albă îl critică periodic pe Zelenski și îl acuză că blochează adesea procesul de negocieri.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022, declanșând un război devastator care a provocat zeci de mii de victime. Washingtonul a fost principalul susținător al Kievului în timpul președintelui Joe Biden, dar Trump a redus drastic sprijinul militar pentru Ucraina de la revenirea în funcție la începutul anului trecut.