Prima pagină » Știri externe » Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko

Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko

07 feb. 2026, 20:55, Știri externe

Rusia a atacat Ucraina cu 400 de drone în noaptea de 6-7 februarie 2026. O fabrică de marcă internațională care confecționează bomboane, Roshen, a fost vizată în urma atacurilor.

Roshen a fost înființată de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko. Bombardamentele cu drone rusești au cauzat incendii în complexul de depozite ale fabricii din orașul Yahotyn.

Au fost atacate și regiunile Rivne, Khmelnytskyi, Ternopil, Ivano-Frankivsk și Lviv, fiind vizată infrastructura electrică, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite doresc o soluționare pașnică a războiului până la începutul verii, în ciuda faptului că rundele repetate de negocieri din Miami sau Abu Dhabai nu au reușit să ajungă la un acord privind problemele teritoriale și garanțiile de securitate

