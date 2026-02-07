Prima pagină » Știri externe » Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene

Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene

07 feb. 2026, 21:22, Știri externe

Haosul s-a instalat la Milano, unde protestatarii ecologiști  trag cu artificii și petarde pentru a manifesta împotriva „impactului organizării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina asupra mediului”. În imagini se poate auzi cum un reporter țipă de durere în timp ce protestatarii  trag artificii și petarde, potrivit  Corriere TV.

Ceremonia de deschidere a fost marcată de huiduieli împotriva participării vicepreședintelui american JD Vance și a prezenței ofițeilor ICE. Sâmbătă seară, zeci de protestatari care au aruncat petarde și au încercat să acceseze o autostradă în apropierea unei arene a Olimpiadei de iarnă. Un alt grup de protestatari mascați au aruncat cu bombe fumigene și petarde pe un pod cu vedere la un șantier situat la aproximativ 800 de metri de Satul Olimpic, care găzduiește aproximativ 1.500 de sportivi.

Polițiștii au tras cu gaze lacrimogene și cu tunuri cu apă. Ciocnirile violente au avut loc după organizarea unui marș pașnic la care au participat mii de persoane care au protestat împotriva impactului Jocurilor Olimpice asupra mediului și a prezenței agenților americani de la ICE în Italia.

Forțele de ordine au reținut demonstranții violenți, care încercau să pătrundă la patinoarul olimpic Santagiulia.  La demonstrația pașnică anterioară, poliția a estimat că au participat 10.000 de persoane. Manifestanții au purtat pancarde care reprezentau copacii tăiați pentru a construi noua pistă de bob din Cortina. Pe fundal au fost intonate imnurile anti-ICE , cu versuri care conțineau injurii.

„Să ne recuperăm orașele și să eliberăm munții”, se putea citi pe un banner al unui grup care se autointitulează Comitetul Olimpic Nesustenabil.

Sursa Video: X

