07 feb. 2026, 13:54, Știri externe
Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite doresc o soluționare pașnică a războiului până la începutul verii, în ciuda faptului că rundele repetate de negocieri din Miami sau Abu Dhabai nu au reușit să ajungă la un acord privind problemele teritoriale și garanțiile de securitate, relatează CNN.

„Ei spun că vor să rezolve totul până în iunie”, a declarat Zelensky, sâmbătă. „Și vor face tot posibilul pentru a pune capăt războiului. Ei vor un calendar clar al evenimentelor.”

„Dacă rușii sunt cu adevărat pregătiți să pună capăt războiului, atunci este foarte important să se stabilească un termen limită”, a adăugat el.

Zelensky a declarat că Washingtonul a propus ca delegațiile ucrainene și ruse să se întâlnească în Statele Unite, probabil la Miami, peste o săptămână. „Ne-am confirmat participarea.”

În ultimele luni, Kremlinul a insistat ca Ucraina să renunțe la întreaga regiune Donbas, aproximativ un sfert din aceasta fiind încă controlată de forțele ucrainene. Ucraina, deși presată de Statele Unite, a refuzat să cedeze teritoriul.

Rusia continuă să atace infrastructura energetică

Declarațiile lui Zelensky vin după ce Rusia a lansat un alt atac de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, mai multe regiuni fiind ținta a sute de drone și rachete în cursul nopții.

Zelensky a declarat că ultimele atacuri rusești au implicat „peste 400 de drone și aproximativ 40 de rachete de diferite tipuri. Principalele ținte au fost rețeaua energetică, instalațiile de producere a energiei și substațiile de distribuție”.

Multe dintre locațiile vizate se aflau în centrul și vestul Ucrainei, inclusiv în regiunile Lviv și Rivne, a declarat președintele ucrainean, dar au fost lovite și regiunile Kiev și Harkov. O mare parte a Ucrainei va fi lovită de temperaturi mult sub zero grade și în următoarele zile.

Ministrul ucrainean al energiei, Denys Shmyal, a declarat că rușii au atacat coloana vertebrală a rețelei energetice a țării, inclusiv liniile aeriene de înaltă tensiune de 750 kV și 330 kV și două centrale termice. Au fost implementate întreruperi de urgență în toată Ucraina, a spus Shmyhal.

„Lucrătorii din domeniul energiei sunt gata să înceapă restaurarea imediat ce situația de securitate o va permite.”

Peste 600.000 de utilizatori din regiunea Lviv au rămas fără energie electrică sâmbătă dimineață, potrivit lui Maksym Kozytskyi, șeful administrației militare din regiunea Lviv.

