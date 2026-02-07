Cu pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric

Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane. Este un preparat dulce, simplu, perfect pentru un mic dejun slab caloric. Pentru această rețetă a utilizat doar câteva ingrediente.

Pentru această rețetă, Elwira Petre utilizează ingrediente precum:

2 banane bine coapte;

2 linguri cu unt de arahide;

2 ouă;

300 de grame de afine (proaspete sau congelate).

Cum se prepară rețeta

Elwira Petre a explicat și pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a pregăti acestă rețetă de brioșe.

Pasează bananele până obții o pastă fină.

Adaugă ouăle și untul de arahide, apoi amestecă bine.

Încorporează ușor afinele.

Toarnă compoziția în formele pentru brioșe.

Coacere: Timp – 30 de minute

Temperatura: 180°C (cuptor preîncălzit)

Brioșele sunt fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale și îndulcite doar cu banane.

Tiramisu pentru copii

De altfel, o altă prăjitură pe care soția lui Mihai Petre o pregătește este tiramisu. Ea mărturisește că a modificat rețeta clasică de dragul celor mici.

„Tiramisu este unul dintre deserturile mele preferate. Îmi place să-l savurez împreună cu fetele, așa că pregătesc o variantă de rețetă adaptată pentru copii: fără cafea, fără ou, fără alcool”, a scris soția lui Mihai Petre pe Instagram.

Ingrediente necesare:

2 cutii de mascarpone (500 g);

1/4 cană de zahăr brun;

Zahăr vanilat (alegeți bio, dacă se poate);

200 ml smântână cu 30% grăsime, bătută;

Pișcoturi (simple sau fără gluten);

Cafea „falsă’ de orz sau ceai la alegere;

Cacao sau ciocolată rasă pentru decor.

Cum se prepară

„Aveți nevoie 2 cutii de mascarpone (500 g), în care amestecăm 1/4 de cană de zahăr brun și zahăr vanilat (alegeți un sortiment bio). Apoi adăugăm 200 ml de smântână cu 30% grăsime, bătută cu telul. Crema este gata! Pregătim o cafea falsă pentru pișcoturi din 2 lingurițe de cafea de orz amestecate cu 1/2 de cană de apă fierbinte și apoi lăsat tot amestecul la răcit. În cafea puteți pune și un pic de lapte sau în loc de cafea puteți folosi ceai (orice sortiment vă place: negru, verde, chiar și de fructe). Eu folosesc pișcoturi fără gluten, cei simpli. Pun într-o tavă sau borcan un strat de pișcoturi înmuiate (nu foarte mult) în cafea de orz, apoi pun un strat de cremă, din nou pișcoturi și cremă. Decorez cu un pic de cacao sau ciocolată neagră rasă. Las în frigider timp de 2 ore și gata! Îl savurăm toate trei împreună”, a explicat Elwira.

