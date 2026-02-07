Prima pagină » Actualitate » Cu pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric

Cu pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric

07 feb. 2026, 21:13, Actualitate
Cu pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric

Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane. Este un preparat dulce, simplu, perfect pentru un mic dejun slab caloric. Pentru această rețetă a utilizat doar câteva ingrediente.

Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă. De data aceasta, a preparat brioșe sănătoase care conțin afine și banane.

Pentru această rețetă, Elwira Petre utilizează ingrediente precum:

  • 2 banane bine coapte;
  • 2 linguri cu unt de arahide;
  • 2 ouă;
  • 300 de grame de afine (proaspete sau congelate).

Cum se prepară rețeta

Elwira Petre a explicat și pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a pregăti acestă rețetă de brioșe.

  • Pasează bananele până obții o pastă fină.
  • Adaugă ouăle și untul de arahide, apoi amestecă bine.
  • Încorporează ușor afinele.
  • Toarnă compoziția în formele pentru brioșe.
  • Coacere: Timp – 30 de minute
  • Temperatura: 180°C (cuptor preîncălzit)
  • Brioșele sunt fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale și îndulcite doar cu banane.

Brioșele pregătite de Elwira Petre

Tiramisu pentru copii

De altfel, o altă prăjitură pe care soția lui Mihai Petre o pregătește este tiramisu. Ea mărturisește că a modificat rețeta clasică de dragul celor mici.

„Tiramisu este unul dintre deserturile mele preferate. Îmi place să-l savurez împreună cu fetele, așa că pregătesc o variantă de rețetă adaptată pentru copii: fără cafea, fără ou, fără alcool”, a scris soția lui Mihai Petre pe Instagram.

Ingrediente necesare:

  • 2 cutii de mascarpone (500 g);
  • 1/4 cană de zahăr brun;
  • Zahăr vanilat (alegeți bio, dacă se poate);
  • 200 ml smântână cu 30% grăsime, bătută;
  • Pișcoturi (simple sau fără gluten);
  • Cafea „falsă’ de orz sau ceai la alegere;
  • Cacao sau ciocolată rasă pentru decor.

Cum se prepară

„Aveți nevoie 2 cutii de mascarpone (500 g), în care amestecăm 1/4 de cană de zahăr brun și zahăr vanilat (alegeți un sortiment bio). Apoi adăugăm 200 ml de smântână cu 30% grăsime, bătută cu telul. Crema este gata!

Pregătim o cafea falsă pentru pișcoturi din 2 lingurițe de cafea de orz amestecate cu 1/2 de cană de apă fierbinte și apoi lăsat tot amestecul la răcit. În cafea puteți pune și un pic de lapte sau în loc de cafea puteți folosi ceai (orice sortiment vă place: negru, verde, chiar și de fructe). Eu folosesc pișcoturi fără gluten, cei simpli.

Pun într-o tavă sau borcan un strat de pișcoturi înmuiate (nu foarte mult) în cafea de orz, apoi pun un strat de cremă, din nou pișcoturi și cremă. Decorez cu un pic de cacao sau ciocolată neagră rasă. Las în frigider timp de 2 ore și gata! Îl savurăm toate trei împreună”, a explicat Elwira.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Instagram Elwira Petre

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
20:27
Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
INEDIT Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
20:18
Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
18:49
Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
FLASH NEWS Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”
18:45
Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”
FLASH NEWS Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
18:17
Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
JUSTIȚIE Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu
17:56
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Oamenii de știință s-au înșelat cu privire la rolul genelor în longevitatea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe