Prima pagină » Actualitate » Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă

Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă

07 feb. 2026, 20:27, Actualitate

La Gheorgheni au avoc loc proteste, sâmbătă, 7 februarie 2026, din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă, pentru a-și susține cauza, după protestele de la Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. De altfel, protestatarii cer ca partidul UDMR să iasă de la guvernare. În timpul discursului, primarul a fost huiduit.

În cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, oamenii au ieșit în stradă la Gheorgheni, în județul Harghita, pentru a protesta împotriva taxelor și impozitelor impuse de Guvernul Bolojan. Locuitorii s-au arătat nemulțumiți de cheltuielile tot mai mari și au cerut, de altfel, ieșirea de la guvernare a UDMR. În timpul discursului, primarul a fost huiduit.

„Nu e echitabil ca noi, oamenii, care trăim din ce în ce mai greu, să plătim consecințele haosului politic și economic acumulat de-a lungul deceniilor. Ne-am săturat ca la fiecare criză politică, economică soluția să fie aceeași. Să plătească omul de rând”, a menționat o voce a grupului de protestatari, potrivit videoclipului încărcat pe Facebook.

La Gheorgheni au loc proteste, sâmbătă, 7 februarie 2026

Proteste la Gheorgheni, în județul Harghita

Protestul s-a desfășurat în fața Centrului Cultural din Gheorgheni, protestatarii cerând ca aceste creșteri ale taxelor și impozitelor să fie oprite. De altfel, oamenii au cerut să se recupereze beneficiile extrase fără justificare, precum și respectarea promisiunilor făcute în campania electorală, notează Antena 3 CNN.

Oamenii acuză că abia mai pot face față cheltuielilor și semnează petiții care să fie transmie premierului Ilie Bolojan. Prin intermediul petițiilor, ei cer să se adopte o lege prin intermediul căreia să se permită autorităților locale să taie din taxele locale pentru persoanele singure, fără posibilități financiare, precum și pentru persoanele cu dizabilități.

La Gheorgheni au loc proteste, sâmbătă, 7 februarie 2026

Printre mesajele notate pe pancarte se numără: „Jos cu Guvernul”.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi ceruse lui Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale.

Potrivit organizatorilor demonstrațiilor, nu doar măsurile guvernamentale, ci și credibilitatea UDMR ca grup de interese se află în criză. Györgyószentmiklós (Gheorgheni) este al cincilea oraș din Ținutul Secuiesc care se alătură valului de proteste care a adus oameni în stradă în ultimele săptămâni. Tensiunile au fost declanșate de creșterile de impozite de urgență ale guvernului, care au dus la creșteri de impozite de până la 170-200% în mai multe municipalități, în special pentru proprietăți imobiliare, notează Transtelex.ro.

În mai multe orașe s-a cerut demisia lui Hunor Kelemen și retragerea UDMR de la guvernare.

Nu este primul protest de acest tip care a avut loc în 2026. Pe 31 ianuarie 2026, peste 2.000 de persoane au protestat la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Protestatarii au adresat mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan. Vezi AICI.

Autorul recomandă:

Sursă foto: capturi video Antena 3 CNN

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”
21:08
Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”
INEDIT Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
20:18
Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
18:49
Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
FLASH NEWS Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”
18:45
Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”
FLASH NEWS Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
18:17
Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
JUSTIȚIE Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu
17:56
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Oamenii de știință s-au înșelat cu privire la rolul genelor în longevitatea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe