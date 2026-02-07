Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă

La Gheorgheni au avoc loc proteste, sâmbătă, 7 februarie 2026, din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă, pentru a-și susține cauza, după protestele de la Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. De altfel, protestatarii cer ca partidul UDMR să iasă de la guvernare. În timpul discursului, primarul a fost huiduit.

„Nu e echitabil ca noi, oamenii, care trăim din ce în ce mai greu, să plătim consecințele haosului politic și economic acumulat de-a lungul deceniilor. Ne-am săturat ca la fiecare criză politică, economică soluția să fie aceeași. Să plătească omul de rând”, a menționat o voce a grupului de protestatari, potrivit videoclipului încărcat pe Facebook.

Proteste la Gheorgheni, în județul Harghita

Protestul s-a desfășurat în fața Centrului Cultural din Gheorgheni, protestatarii cerând ca aceste creșteri ale taxelor și impozitelor să fie oprite. De altfel, oamenii au cerut să se recupereze beneficiile extrase fără justificare, precum și respectarea promisiunilor făcute în campania electorală, notează Antena 3 CNN.

Oamenii acuză că abia mai pot face față cheltuielilor și semnează petiții care să fie transmie premierului Ilie Bolojan. Prin intermediul petițiilor, ei cer să se adopte o lege prin intermediul căreia să se permită autorităților locale să taie din taxele locale pentru persoanele singure, fără posibilități financiare, precum și pentru persoanele cu dizabilități.

Printre mesajele notate pe pancarte se numără: „Jos cu Guvernul”.

Kelemen Hunor, liderul UDMR, îi ceruse lui Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale.

Potrivit organizatorilor demonstrațiilor, nu doar măsurile guvernamentale, ci și credibilitatea UDMR ca grup de interese se află în criză. Györgyószentmiklós (Gheorgheni) este al cincilea oraș din Ținutul Secuiesc care se alătură valului de proteste care a adus oameni în stradă în ultimele săptămâni. Tensiunile au fost declanșate de creșterile de impozite de urgență ale guvernului, care au dus la creșteri de impozite de până la 170-200% în mai multe municipalități, în special pentru proprietăți imobiliare, notează Transtelex.ro.

În mai multe orașe s-a cerut demisia lui Hunor Kelemen și retragerea UDMR de la guvernare.

Nu este primul protest de acest tip care a avut loc în 2026. Pe 31 ianuarie 2026, peste 2.000 de persoane au protestat la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Protestatarii au adresat mesaje dure la adresa UDMR și a premierului Bolojan. Vezi AICI.

Sursă foto: capturi video Antena 3 CNN