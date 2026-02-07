Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”

Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”

07 feb. 2026, 21:08, Actualitate
Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro”
Diana Buzoianu se face că nu înțelege ce înseamnă adoptarea moțiunii de demitere: "Nu există un semnal că nu se mai susține un ministru"

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat, în cadrul unei intervenții la B1 TV, blocajul de la Curtea Constituțională cu privire la pensiile speciale și a avertizat că această situație costă România sute de milioane de euro și implică sancțiuni din partea Comisiei Europene. 

Diana Buzoianu a spus că o parte semnificativă dintre români își doresc această reformă și crede că sistemul judiciar nu ar trebui să se închidă „într-un turn de fildeș” atunci când apar critici. Declarațiile ministrei vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a trimis la CCR o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților va duce la pierderea a 230 mil. euro din PNRR.

„Cred că este cu atât mai revoltător cu cât procente uriașe dintre români își doresc această reformă. La un moment dat trebuie să înțeleagă și sistemul judiciar și cei care conduc acest sistem că nu se mai pot închide într-un turn de fildeș și orice critică să fie luată ca pe presiune”, a spus ministra Mediului.

Diana Buzoianu: Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă sute de milioane de euro

Ministra Mediului a avertizat că blocajul de la Curtea Constituțională pe tema pensiilor speciale are consecințe financiare uriașe pentru țara noastră, care se vor reflecta inclusiv în amenda care va veni de la Comisia Europeană dacă jalonul din PNRR nu va fi îndeplinit.

„Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro, inclusiv în amenda care va veni de la Comisia Europeană prin PNRR dacă nu îndeplinim acest jalon. Vorbim despre niște bani pe care să îi luăm dintr-o anumită parte să îi ducem în altă parte pentru persoane vulnerabile, iar aici vorbim despre sume foarte mari care ar putea fi pierdute.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
20:27
Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă
INEDIT Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
20:18
Un exemplar de cerb a dat o raită printr-o parcare din Argeş, apoi a fugit în pădure
FLASH NEWS Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
18:49
Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”
FLASH NEWS Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”
18:45
Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică”
FLASH NEWS Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
18:17
Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”
JUSTIȚIE Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu
17:56
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul uciderii notăriței din Sibiu
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Cancan.ro
Ce le mărturisea Ruxandra Luca apropiaților și nu a fost povestit în instanță: 'Cerea lucruri anormale în pat. A bătut-o de la începutul relației'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Oamenii de știință s-au înșelat cu privire la rolul genelor în longevitatea noastră

Cele mai noi

Trimite acest link pe