Atac rusesc asupra unei centrale energetice din Ucraina. 380.000 de oameni, fără curent electric la Cernihiv

Un atac rusesc asupra unei centrale energetice din Cernihiv a lăsat aproximativ 380.000 de consumatori fără electricitate. Infrastructura critică din regiune a fost grav afectată.

Un nou atac lansat de forțele ruse a vizat infrastructura energetică din nordul Ucrainei, provocând o pană majoră de curent în regiunea Cernihiv. Potrivit operatorului de electricitate Chernihivoblenergo, o centrală energetică critică din districtul Nijin a fost lovită în jurul orei 04:00, potrivit Mediafax.ro.

„La ora 04:00, o centrală energetică critică din districtul Nijin a fost avariată în atacul inamic. Drept urmare, 380.000 de consumatori din Cernihiv, Pryluky, Nijin, Slavutych, precum și din districtele Cernihiv, Nijin și Pryluky, au rămas fără curent electric.”, anunță compania.

Sursa video – X/@Gerashchenko_en

În urma atacului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe localități importante, inclusiv Pryluky, Nijin și Slavutych. Echipele de intervenție sunt mobilizate și lucrează pentru remedierea avariilor și reluarea furnizării de electricitate în zonele afectate.

Incidentul vine la doar o zi după un alt atac asupra unei centrale termice din regiune, care a fost nevoită să își suspende activitatea.

Ucraina continuă ofensiva împotriva infrastructurii petroliere ruse

De cealaltă parte, Ucraina continuă ofensiva împotriva infrastructurii petroliere ruse. Noaptea trecută, dronele kamikaze ucrainene au mai multe ținte din Crimeea ocupată și din regiunea Samara, Rusia.

Dronele ucrainene ar fi lovit un depozit de petrol din orașul Sevastopol, din Crimeea ocupată, în noaptea dinspre 17 spre 18 aprilie, au raportat canalele media ruse de pe Telegram. Localnicii au raportat că au auzit multiple explozii în tot orașul, iar activitatea intensă a apărării aeriene a fost descrisă ca venind „din toate direcțiile”.

Ulterior, s-a observat un incendiu de proporții în zona portuară a golfului Kazachya din Sevastopol.

De asemenea, în dimineața zilei de 18 aprilie, a fost observat și un incendiu de poporții care izbucnise la rafinăria de petrol Novokuibyshevsk din regiunea Samara, au raportat canalele media rusești de pe Telegram, în urma unui atac cu drone ucrainene.

