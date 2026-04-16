Atac rusesc cu rachete în Kiev și Odesa. Sunt cel puțin 4 morți și 48 de răniți. Ucraina atacă cu drone în Krasnodar

Noi atacuri aeriene rusești au lovit Ucraina în timpul nopții, provocând moartea a cel puțin trei persoane, inclusiv un copil. Kiev, Dnipro și Odesa au fost ținte ale bombardamentelor rusești. De cealaltă parte, forțele ucrainene au răspuns cu un atac cu drone kamikaze care au provocat moartea a doi minori din regiunea rusească, Krasnodar.

Noi bombardamente lansate de Rusia au lovit capitala Kiev și alte orașe din Ucraina, provocând moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor aproape 50 de persoane, potrivit autorităților ucrainene, potrivit KievPost.com.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat bilanțul tragic.

„Sunt cel puțin două persoane, un băiat de 12 ani și o femeie de 35 de ani, care au murit din cauza unui atac al inamicului asupra capitalei”, a transmis acesta.

Edilul a precizat că alte zece persoane au fost rănite în urma atacului, iar distrugerile sunt semnificative.

„În districtul Podilski, parterul unei clădiri rezidențiale private s-a prăbușit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a adăugat Vitali Kliciko.

Atacuri cu rachete rusești și în alte orașe ucrainene

Bombardamentele nu s-au limitat la capitală. În Dnipro, o persoană a fost ucisă și alte zece au fost rănite, potrivit șefului administrației militare regionale, Oleksandr Ganja.

De asemenea, orașul Odesa a fost lovit în cursul nopții, unde cinci persoane au fost rănite. Atacurile vin pe fondul unei intensificări a bombardamentelor aeriene rusești, care includ lansări masive de drone aproape în fiecare noapte.

În paralel, Ucraina continuă atacurile asupra orașelor rusești. Noaptea trecută, doi copii în vârstă de 5 şi 14 ani au fost ucişi în urma unui atac cu drone ucrainene în timpul nopţii, în regiunea Krasnodar (sud), a anunţat guvernatorul regional Veniamin Kondratiev.

„Un atac terorist cu drone împotriva unor clădiri de locuinţe din Tuapse a curmat viaţa a doi minori în vârstă de 5 şi 14 ani”, a scris el pe Telegram, adăugând că doi adulţi au fost, de asemenea, răniţi.

