Prima pagină » Știri externe » Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului

Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului

22 aug. 2025, 08:29, Știri externe
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv:

Lanțul de magazine Auchan a anunțat joi că a fost victima unui „act de piraterie informatică” care a dus la furtul datelor din conturile de fidelitate ale „câteva sute de mii” de clienți.

Datele piratate includ „numele, prenumele, adresele de e-mail și poștale, numărul de telefon, numărul cardului de fidelitate” al clienților afectați, a semnalat grupul într-un comunicat, asigurând totodată că „incidentul a fost limitat”, conform Le Figaro.

„Datele bancare, parola și codul PIN al cardurilor de fidelitate”, precum și „sumele din conturile clienților” nu sunt afectate, a asigurat Auchan, adăugând că a avertizat toate persoanele implicate și Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți din Franța (CNIL).

„Câteva sute de mii” de clienți Auchan sunt afectați, a precizat o purtătoare de cuvânt a grupului.

Grupul fusese deja victima unui atac similar în noiembrie 2024.

Auchan, care a anunțat la sfârșitul anului 2024 un plan amplu de restructurare cu aproape 2.400 de disponibilizări, și-a invitat clienții să „rămână vigilenți” față de riscurile de securitate legate de phishing, adică SMS-uri sau e-mailuri frauduloase destinate să înșele persoanele pentru a le determina să transmită date personale sau bancare.

Anul 2025 a fost marcat de mai multe atacuri informatice de amploare în Franța. La începutul lunii august, peste șase milioane de conturi ale clienților Bouygues Telecom au fost afectate de un atac cibernetic care a dus la scurgerea de date, inclusiv date bancare.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Al treilea atac cibernetic împotriva ORANGE în 2025. După filialele din România și Franța, hackerii au țintit clienții din Belgia

O vulnerabilitate în software-ul Microsoft, folosită de hackeri pentru un ATAC asupra unor agenții guvernamentale și companii din întreaga lume

Citește și

ANALIZĂ The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul
07:30
The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul
EXTERNE Cât costă secretele SUA. Un marinar american a fost condamnat pentru SPIONAJ în favoarea Chinei
22:31
Cât costă secretele SUA. Un marinar american a fost condamnat pentru SPIONAJ în favoarea Chinei
EXTERNE Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE
21:59
Belarus analizează modalități de a-și înarma sistemele de rachete cu focoase NUCLEARE
VIDEO Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”
21:25
Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului”
EXTERNE Trump taie FINANȚAREA instituțiilor de învățământ din SUA. Ce îl nemulțumește pe liderul de la Casa Albă
20:54
Trump taie FINANȚAREA instituțiilor de învățământ din SUA. Ce îl nemulțumește pe liderul de la Casa Albă
EXTERNE Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
20:01
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie
Mediafax
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce faci dacă pietonul e pe trecere, dar pe sensul opus? Oprești sau nu?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Exclusiv. Nunta, un vis greu de atins pentru tineri. Cât costă un meniu de nuntă la final de vară
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este parasutista in varsta de 32 de ani care s-a aruncat in gol de la 5 000 de metri. Tanara si-a curmat viata la o zi dupa despartirea de iubit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Peste 1.100 de oameni au murit din cauza celui mai recent val de căldură din Spania
ACTUALITATE Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
08:36
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
08:35
Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
ACTUALITATE Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
08:32
Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
EXCLUSIV Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
08:30
Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
POLITICĂ Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
08:27
Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
ACTUALITATE Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”
08:24
Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”