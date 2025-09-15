Australia semnează cu Papua Noua Guinee un acord de apărare pentru a contracara INFLUENȚA Chinei în Pacific

Papua Noua Guinee și Australia au semnat un acord de apărare comună pentru a contracara influența Chinei în Oceanul Pacific.

Acordul a fost semnat la Port Moresby, capitala Papua Noua Guinee, de prim-miniştrii celor două ţări, informează ABC. Înțelegerea oferă posibilitatea cetăţenilor din Papua Noua Guinee să servească în armata australiană pe bază voluntară.

„Printre altele, acordul prevede ca locuitorii din Papua Noua Guinee să primească cetăţenia australiană dacă servesc în armata Australiei. Este un pact istoric. Avem nevoie de o securitate extinsă asupra Pacificului, pentru a nu da posibilitatea Chinei să-și extindă influența, având în vedere agenda expansionistă practicată de Beijing”, a declarat Richard Marles, ministrul australian al Apărării.

Armata australiană este deschisă neozeelandezilor, canadienilor, britanicilor şi americanilor încă de anul trecut. Prin această măsură, Canberra urmăreşte să îşi consolidează alianţele militare pentru a se feri de amenințările externe, în special venite din partea Chinei și aliaților săi.

Influența chinezilor în regiune a crescut după ce au investit în proiecte regionale de infrastructură prin inițiativa Belt and Road (Noul Drum al Mătăsii).

