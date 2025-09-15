Prima pagină » Știri externe » Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului

Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului

15 sept. 2025, 09:05, Știri externe
Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului

Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, ca parte a eforturilor sale de modernizare care au scopul de a respinge amenințare Chinei.

Această sumă de 6,8 miliarde de euro va fi cheltuită pe parcursul a zece ani pentru modernizarea și îmbunătățirea șantierelor navale Henderson, de lângă Perth, în Australia de Vest, a anunțat ministrul Apărării, Richard Marles.

Australia, Marea Brtianie și Statele Unite au semnat, în 2021, un pact tripartit numit Aukus, menit să contracareze influența crescândă a Chinei în reigunea Asia-Pacific. Acest acord prevede furnizarea a până la cinci submarine nucleare de atac către Canberra, în termen de 15 ani, urmând ca Australia să își crească efortul de a-și construi propriile submarine în colaborarea cu Marea Britanie.

SUA cer revizuirea acordului Aukus

Totuși, SUA a anunțat o revizuire a acordului, deoarece Washingtonul se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea Marinei americane.

„Henderson este un element cheie al acordului Aukus. Este vorba despre ceea ce trebuie să facă Australia pentru a profita de această oportunitate strategică”, a declarat Richard Marles, citat de France24.

Canberra intenționează să doteze Hendersn cu docuri extrem de securizate pentru întreținerea submarinelor nucleare și să creeze acolo facilități pentru construirea de ambarcațiuni de debarcare și fregate japoneze din clasa Mogami.

În august, Australia a anunțat achiziționarea a 11 fregate japoneze de la Mitsubishi Heavy Industries pentru 5,2 miliarde de euro, capabile să lanseze rachete de croazieră Tomahawks cu rază lungă de acțiune. Canberra intenționează să construiască opt astfel de  nave în Australia de Vest.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate

RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova

Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”

Citește și

EXTERNE SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
11:49
SUA acuză CHINA că interpretează eronat acordurile semnate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru a pune presiune asupra Taiwanului
EXTERNE Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi
10:57
Donald Trump declară stare de urgență națională în Washington DC!/Capitala SUA, plasată sub controlul Casei Albe, Garda Națională patrulează pe străzi
EXTERNE Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”
10:56
Trump a avertizat ISRAELUL împotriva desfășurării unor noi operațiuni militare împotriva Doha/ „Qatarul este un foarte bun aliat”
EXTERNE Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul
10:00
Trump introduce o nouă FUNCȚIE în aparatul administrativ după moartea lui Charlie Kirk. Ce presupune rolul
EXTERNE Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene 
09:47
Peste 80 de ONG-uri cer statelor și companiilor EUROPENE să pună capăt activităților comerciale favorabile coloniilor israeliene 
ACTUALITATE Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA
08:48
Ucigașul lui Charlie Kirk REFUZĂ să colaboreze cu autoritățile. Care ar fi motivele crimei ce alimentează temerile de violență politică în SUA
Mediafax
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și David
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Protest al sindicaliştilor din administraţia publică în București. Ei amenință cu greva generală
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
Cancan.ro
Pescobar, primul român care și-a luat iPhone 17! Cât l-a costat cel mai nou produs de la Apple? Dar stai să vezi cât a dat pe husă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
observatornews.ro
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
14 octombrie 2025, zi liberă pentru elevii și profesorii din acest județ
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
ADEVĂRUL despre Houdini, aflat abia acum! Citește aici 👇
Capital.ro
Se schimbă cărțile de identitate din octombrie. Statul care trece la buletinul electronic
Evz.ro
Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Ce se întâmplă cu tatăl celor 3 copii care și-au pierdut viața în tragicul accident din Spania! Vestea i-a făcut pe toți să plângă în hohote
RadioImpuls
Mărturii TULBURĂTOARE! Mama asasinului Irynei Zarutska rupe tăcerea: „Nu ar fi trebuit să fie liber”. Ce s-a întâmplat cu fiul ei cu doar câteva zile înainte să o ucidă cu sânge rece pe tânăra ucraineancă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cât de important este consumul de proteine după efortul fizic?
ACTUALITATE Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
12:08
Ilie Bolojan a anunțat intrarea României în ultima etapă din procesul de ADERARE la OCDE. Ce obiectiv de finalizare și-a propus Guvernul
ULTIMA ORĂ Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
11:54
Fost director general al Aeroportului Internaţional Timişoara, trimis în judecată. Acuzații grave pentru abuz în serviciu / Care este prejudiciul
ACTUALITATE O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
11:49
O comună din România este „campioană” la săli de GIMNASTICĂ. Pe hârtie are 9, dar în realitate, nici măcar una
ACTUALITATE Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
11:42
Sorin Grindeanu cere ca ANAF să facă verificări la marii comercianți, după ce Guvernul a anunțat ELIMINAREA plafonării adaosului comercial
VIDEO Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
11:36
Florin Barbu, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază: Decizia aparține premierului
BREAKING NEWS Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor
11:26
Capitala sub blocadă. Valul de proteste din administrația publică ar putea paraliza Bucureștiul. Mii de oameni s-au strâns deja în fața Guvernului. Angajații Executivului se alătură protestatarilor