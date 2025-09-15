Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie NUCLEARĂ/ Canberra respinge amenințarea Beijingului

Australia va investi 6,8 miliarde de euro pentru a-și construi o flotă de submarine cu propulsie nucleară, ca parte a eforturilor sale de modernizare care au scopul de a respinge amenințare Chinei.

Această sumă de 6,8 miliarde de euro va fi cheltuită pe parcursul a zece ani pentru modernizarea și îmbunătățirea șantierelor navale Henderson, de lângă Perth, în Australia de Vest, a anunțat ministrul Apărării, Richard Marles.

Australia, Marea Brtianie și Statele Unite au semnat, în 2021, un pact tripartit numit Aukus, menit să contracareze influența crescândă a Chinei în reigunea Asia-Pacific. Acest acord prevede furnizarea a până la cinci submarine nucleare de atac către Canberra, în termen de 15 ani, urmând ca Australia să își crească efortul de a-și construi propriile submarine în colaborarea cu Marea Britanie.

SUA cer revizuirea acordului Aukus

Totuși, SUA a anunțat o revizuire a acordului, deoarece Washingtonul se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea Marinei americane.

„Henderson este un element cheie al acordului Aukus. Este vorba despre ceea ce trebuie să facă Australia pentru a profita de această oportunitate strategică”, a declarat Richard Marles, citat de France24.

Canberra intenționează să doteze Hendersn cu docuri extrem de securizate pentru întreținerea submarinelor nucleare și să creeze acolo facilități pentru construirea de ambarcațiuni de debarcare și fregate japoneze din clasa Mogami.

În august, Australia a anunțat achiziționarea a 11 fregate japoneze de la Mitsubishi Heavy Industries pentru 5,2 miliarde de euro, capabile să lanseze rachete de croazieră Tomahawks cu rază lungă de acțiune. Canberra intenționează să construiască opt astfel de nave în Australia de Vest.

