Autorul ATACULUI de la târgul de Crăciun din Magdeburg a fost pus sub acuzare. Ce pedeapsă riscă

Andrei Văcaru
20 aug. 2025, 13:59, Știri externe
Fotografie cu caracter ilustrativ

Bărbatul suspectat că a intrat intenționat cu mașina într-un târg de Crăciun din orașul german Magdeburg în anul 2024 a fost pus sub acuzare pentru crimă.

Cinci femei și un copil au murit în atacul din 20 decembrie 2024, iar multe alte persoane au fost rănite, reamintește Sky News.

Pe numele bărbatului, un medic saudit în vârstă de 50 de ani, procurorii au reținut 338 de capete de acuzare pentru tentativă de omor, 309 de capete de acuzare pentru vătămări corporale și o infracțiune rutieră.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public oficial în conformitate cu regulile germane privind confidențialitatea, dar care a fost anterior numit Taleb A, a sosit în Germania în 2006 și a primit rezidență permanentă.

Procurorii susțin că acesta a avut ca scop uciderea a cât mai multor persoane și că a planificat în detaliu atacul timp de mai multe săptămâni. În decembrie 2024, sauditul a închiriat un autoturism marca BMW, cu care a intrat în mulțime.

Potrivit autorităților, acesta nu se afla sub influența alcoolului și susțin că atacul a fost motivat „din nemulțumirea și frustrarea față de cursul și rezultatul unui litigiu civil și de eșecul diferitelor plângeri penale”.

Cea mai tânără victimă a fost Andre Gleissner, în vârstă de nouă ani, în timp ce cele cinci femei care au murit aveau vârste cuprinse între 45 și 75 de ani, amintește sursa citată.

Oficialii germani au declarat că suspectul nu corespunde profilului obișnuit al unui extremist, dar anterior au spus că el a fost semnalat ca o potențială amenințare, inclusiv de către autoritățile saudite.

El s-a descris ca fiind un fost musulman care a criticat foarte mult islamul și care, pe rețelele de socializare, și-a exprimat sprijinul pentru extrema-dreapta.

Mai multe agenţii de securitate l-au avut în atenţie în trecut, dar în cele din urmă a reuşit să evite o monitorizare strânsă, fiind clasificat drept un oponent al extremismului islamist. Procurorii susțin că acesta a acționat singur și a ținut secrete planurile sale. Tribunalul din Magdeburg va lua o decizie în acest caz. Potrivit sursei, acuzațiile de acest tip se pedepsesc cu închisoare pe viață în Germania.

Sursa foto: Profimedia

