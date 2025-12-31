Prima pagină » Știri externe » Finlanda, victima războiului hibrid chiar de Anul Nou: Poliția finlandeză a confiscat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică

31 dec. 2025, 19:13, Știri externe
Poliția finlandeză a confiscat un vas suspectat că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică. Incidentul a fost raportat pe 31 decembrie 2025, a raportat comisarul de poliție Ilkka Koskimaki la o conferință de presă.

Este vorba despre vasul Fitburg care naviga în Marea Baltică, sub pavilionul statului Sf. Vincent și Grenadine. Echipajul vasului este suspectat pentru că ar fi avariat în mod intenționat cablul de telecomunicații dintre Helsinki și Tallin, asigurat de grupul de telecomunicații Elisa.

„Autoritățile finlandeze au preluat controlul asupra unui vas ca parte a unei operațiuni comune”, a declarat poliția finlandeză. 14 membri ai echipajului (ruși, georgieni, kazahi și azeri) sunt acum reținuți de autorități, informează Sky News.

Președintele finlandez: Situația este sub control

NATO a sporit în ultima perioadă prezența militară în Marea Baltică, unde multe aeronave, fregate și drone patrulează regiunea.  Autoritățile au interceptat nava în timp ce era ancorată în mare și a fost îndrumată spre apele teritoriale finlandeze, au anunțat poliția și Garda de Frontieră a Finlandei.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că situația este sub monitorizare, iar într-o postare pe X, a adăugat:

„Finlanda este pregătită pentru diverse provocări de securitate și răspunde la acestea în modul în care situația o cere”.

Nu este primul atac „hibrid”

În decembrie 2024, autoritățile finlandeze au confiscat o navă din flota „fantomă” a Rusiei care transporta petrol în Marea Baltică.

Echipajul a fost suspectat pentru că ar fi avariat un cablu submarin de alimentare cu energie electrică ce conectează Finlanda și Estonia chiar de Crăciun.

Opt state membre NATO cu acces la Marea Baltică, învecinate cu Rusia, sunt în stare de alertă maximă de la invazia rusă a Ucrainei, detonarea conductelor Nord Stream 2 și distrugerea unor cabluri submarine.

