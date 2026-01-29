Autostrăzi închise, trenuri suspendate, evacuări și cursuri anulate. Furtuna Kristin a devastat Spania și Portugalia. Autoritățile anunță 9 morți

Furtuna Kristin, care a lovit Portugalia cu ploi torențiale și vânturi puternice, săptămâna aceasta, a provocat moartea a cel puțin șase persoane și a lăsat aproape jumătate de milion de oameni fără energie electrică joi.

E-redes, operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice, a informat că „aproximativ 450.000 de clienți” nu aveau energie electrică, în special în centrul țării, joi. Kristin a fost marcată de ploi torențiale și rafale de vânt care au atins până la 150 km/h, inundații și alunecări de teren. Sute de copaci au fost rupți sau chiar scoși din rădăcină.

Guvernul din Portugalia a anunțat, joi, că a decis să declare stare de calamitate în „zonele cele mai afectate de furtuna Kristin”, relatează agenția EFE. Cabinetul prim-ministrului conservator Luís Montenegro nu a precizat, însă, care localități vor fi incluse. Montenegro va vizita, joi, „zonele afectate din districtul Leiria și Coimbra”, două regiuni costiere situate la nord de Lisabona. Prim-ministrul portughez a decis, astfel, să-și anuleze agenda pe care o avea prevăzută pentru următoarele zile în străinătate, care includea călătorii în Andorra și Croația.

Comandantul Autorității Naționale pentru Situații de Urgență și Protecție Civilă (ANEPC) din Portugalia, José Miranda, a explicat joi, în declarații pentru EFE, că Leiria, Coimbra, Castelo Branco și Santarém au fost districtele cele mai afectate de furtună și că încă există localități care nu au curent electric și apă.

În plus, există încă școli închise și drumuri blocate din cauza distrugerilor provocate de Kristin, care a obligat la evacuarea a zeci de persoane. Subcomandantul regional al pompierilor din regiunea Leiría, Ricardo Costa, a declarat că „locuitorii cer ajutor, deoarece ploaia continuă să cadă”. „Deși nu este o ploaie foarte intensă, aceasta provoacă multe pagube locuințelor”, a subliniat el.

Kristin s-a deplasat spre est și a ajuns și în Spania miercuri dimineață, provocând ninsori abundente în Madrid și determinând autoritățile să ceară populației să evite „deplasările inutile”.

Trei morți în Spania

Potrivit Antena3 Noticias, furtuna Kristin a provocat moartea a trei persoane în diferite zone ale Spaniei. În Torremolinos, o femeie și-a pierdut viața după ce un palmier a căzut peste ea din cauza rafalelor puternice de vânt care au afectat provincia. În Sevilla, un tânăr de 21 de ani a murit într-un accident. În plus, un accident între o mașină și un camion, produs între Muñeca și Guardo (Palencia), s-a soldat cu o altă victimă.

Se investighează, de asemenea, moartea a două persoane, care ar putea avea legătură cu furtuna în Granada și în Manga del Mar Menor, Murcia.

Între timp, spaniolii se confruntă cu autostrăzi închise, trenuri suspendate, vehicule blocate în zăpadă, evacuări, cursuri anulate și întârzieri în toate formele de transport.

