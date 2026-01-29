Prima pagină » Vremea » Gerul siberian lovește România. Temperaturi de -10 grade la început de februarie

29 ian. 2026, 13:53, Vremea
Gerul siberian lovește România. Temperaturile vor coborî până la -10 grade.

Cei care sperau ca luna februarie să le aducă vreme bună vor fi dezamăgiți. Potrivit prognozei meteorologilor ANM, temperaturile vor coborî până la – 10 grade, iar un val de ger siberian va afecta toată țara.

Gerul siberian lovește România

Un val de ger siberian va afecta întreaga României, iar meterologii ANM precizează că vremea se va răci odată cu începutul lunii februarie.

Scăderea temperaturilor va fi cauzată de revenirea și extinderea unei mase de aer foarte rece din direcția Câmpiei Ruse spre Europa, scrie click.ro.

Val de ger asupra întregii țări

ANM estimează că cele mai mici temperaturi vor fi înregistrate în Moldova, dar și în depresiunile din estul Transilvaniei.

Temperaturile se vor „recalibra” pe parcursul lunii februarie și vom ajunge să avem și valori termice ridicate, mai ales în vestul țării.

Meteorologii estimează că în perioada 9 – 23 februarie ne-am putea aștepta la temperaturi ușor mai ridicate, în anumite zone ale țării.

Din păcate, aceste schimbări pot aduce și fenomene meteo extreme, cum ar fi ploi intense, răciri bruște sau chiar vijelii.

Undeva la mijlocul lunii februarie temperaturile vor intra pe făgașul normal.

