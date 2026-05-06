O instanță din China a decis că firmele nu mai pot concedia angajați doar pentru că inteligența artificială îi poate înlocui

Conform unei hotărâri luate de o instanță din China, întreprinderile nu își mai pot concedia angajații pe motivul că inteligența artificială le poate lua locul. Conform unei agenții de știri de stat, deciziile au fost luate în urma unor cauze publicate la sfârșitul lunii aprilie de Tribunalul Popular Intermediar din Hangzhou, înaintea Zilei Internaționale a Muncitorilor din 1 mai.

Firmele nu mai pot concedia angajați în detrimentul inteligenței artificiale

Conform documentelor judiciare, unui angajat identificat drept Zhou, care lucra pentru o companie de tehnologie online în calitate de inspector al calității întrebărilor, și care avea un venit lunar de 25.000 de yuani (3.640 de dolari), i-a fost reziliat contractul de muncă după ce a refuzat să fie transferat pe un alt departament.

Conform informațiilor, compania a susținut că progresele înregistrate în domeniul tehnologiei AI au redus necesitatea postului ocupat de acesta și a încercat să-l transfere într-o altă funcție, cu un salariu redus drastic la 15.000 de yuani (2.180 de dolari) pe lună, conform Bloomberg.

În momentul concedierii, firma la care Zhou lucra i-a oferit o indemnizație de aproximativ 45.000 de dolari. Nemulțumit, Zhou a contestat oferta de indemnizație în fața unei comisii de arbitraj guvernamentală, având câștig de cauză.

Decizia instanței: „Motivele de încetare invocate nu îndeplineau condiția legală”

Compania a mers mai departe și a intentat un proces la o instanță inferioară, pierzând din nou procesul. Apoi, compania a făcut apel la Tribunalul Popular Intermediar din Hangzhou, de nivel municipal, care a confirmat decizia instanței inferioare pe motiv că introducerea AI nu este o scuză pentru a începe să rezilieze contractele de muncă.

„Motivele de încetare invocate de companie nu se încadrau în circumstanțe negative, precum reducerea personalului sau dificultăți operaționale, și nici nu îndeplineau condiția legală care făcea «imposibilă continuarea contractului de muncă»”, a declarat instanța într-un comunicat tradus de NPR. „Progresul tehnologic poate fi ireversibil, dar nu poate exista în afara unui cadru juridic”, a declarat pentru Xinhua Wang Xuyang, avocat al firmei de avocatură Zhejiang Xingjing.

80.000 de angajați din SUA și-au pierdut locurile

Cazurile de acest gen sunt tot mai răspândite. Companiile din domeniul tehnologiei din întreaga lume au investit masiv în sisteme de inteligență artificială generativă pentru a reduce costurile operaționale și dependența de forța de muncă umană.

La începutul lunii trecute, am raportat că aproape 80.000 de angajați din sectorul tehnologic din SUA și-au pierdut locurile de muncă din cauza AI de la începutul anului 2026.

Săptămâna trecută, Mark Zuckerberg a declarat că Meta va disponibiliza 8.000 de angajați pentru a acoperi costurile infrastructurii de AI. Zuckerberg a susținut că aceste cheltuielile de infrastructură, și nu creșterea productivității generată de IA, sunt factorul determinant.

