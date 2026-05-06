Judecătorul care a majorat pedeapsa fostei prime-doamne a Coreei de Sud a fost găsit mort, la o săptămână de la pronunțarea sentinței

Un judecător din Coreea de Sud, care a prezidat recent procesul de apel al fostei prime-doamne Kim Keon-hee, a fost găsit mort miercuri în incinta Curții de Apel din Seul, la opt zile de la pronunțarea sentinței, scrie The Independent.

Kim Keon-hee, soția fostului președinte sud-coreean, Yoon Suk Yeol

Judecătorul Shin Jong-o a prezidat procesul de apel al lui Kim, soția fostului președinte condamnat Yoon Suk Yeol, și a anulat decizia instanței inferioare care o condamnase pe aceasta la 20 de luni de închisoare. Acesta a prelungit pedeapsa la patru ani și i-a aplicat o amendă de 50 de milioane de woni (aproximativ 30.000 de euro) după ce instanța a găsit-o pe Kim vinovată într-un caz de manipulare a acțiunilor.

Yoon Suk Yeol, fostul președinte al Coreei de Sud

Acest caz este doar unul dintre multele procese cu care s-a confruntat fostul cuplu prezidențial, provenite din anchetele privind impunerea pe scurtă durată a legii marțiale de către Yoon în 2024 și scandalurile conexe care l-au implicat pe fostul președinte Yoon Suk Yeol și pe soția acestuia.

Yoon, care a fost înlăturat în aprilie anul trecut, a fost condamnat la închisoare pe viață în februarie pentru că a orchestrat o insurecție legată de impunerea legii marțiale.

Poliția l-a descoperit pe judecător pe terasa de la etajul cinci al clădirii Înaltei Curți de Justiție din Seul după ce fiica lui nu a mai putut să-l contacteze. În ciuda circumstanțelor în care a fost găsit corpul acestuia, poliția a declarat că nu suspectează acte de violență.

