PSD merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Ce spune Claudiu Manda

Partidul Social Democrat îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul Executiv, după votul prin care Guvernul Bolojan a fost demis. Anunțul a fost făcut de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, care a precizat că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea.

„Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate. Numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu”, a declarat Claudiu Manda.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, după votul considerat istoric prin care Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat. În acest context, liderii PSD spun că toate opțiunile sunt în continuare deschise, inclusiv varianta unui premier social-democrat.

Grindeanu: „Nu excludem nicio opțiune”

Sorin Grindeanu a afirmat că actuala coaliție parlamentară ar putea continua într-o altă formulă de conducere, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Poate să existe continuare în această formă – PSD, PNL, USR, UDMR și minorități – în care PNL să dea alt premier, altul decât Ilie Bolojan, care și-a dovedit limitele. Poate să existe premier care vine din partea altui partid, chiar și de la PSD. PSD astăzi a arătat forța parlamentară pe care o are”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat nu a exclus nici posibilitatea instalării unui premier tehnocrat, dacă această variantă ar putea contribui la stabilizarea rapidă a situației politice.

„Nu e de dorit, dar poate să existe și o variantă de premier tehnocrat. Dacă e varianta care deblochează rapid lucrurile și celelalte partide sunt de acord, PSD, din dorința de a găsi rapid o variantă stabilă, cred că trebuie să discutăm despre cine ar putea să fie. Contează numele. Nu exclud din start”, a precizat acesta.

În perioada următoare sunt așteptate consultări între partidele parlamentare și președintele României pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda

Sorin Grindeanu, anunțurile pe care le așteaptă toată clasa politică, la Gândul live, de la ora 15.00