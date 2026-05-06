Prima pagină » Știri politice » PSD merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Ce spune Claudiu Manda

PSD merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Ce spune Claudiu Manda

PSD merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu ca propunere de premier. Ce spune Claudiu Manda
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Partidul Social Democrat îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care formațiunea va fi invitată să formeze noul Executiv, după votul prin care Guvernul Bolojan a fost demis. Anunțul a fost făcut de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, care a precizat că social-democrații sunt pregătiți să își asume guvernarea.

„Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministrul, nu fugim de această responsabilitate. Numele pe care PSD-ul îl va propune este Sorin Grindeanu”, a declarat Claudiu Manda.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, după votul considerat istoric prin care Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat. În acest context, liderii PSD spun că toate opțiunile sunt în continuare deschise, inclusiv varianta unui premier social-democrat.

Grindeanu: „Nu excludem nicio opțiune”

Sorin Grindeanu a afirmat că actuala coaliție parlamentară ar putea continua într-o altă formulă de conducere, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Poate să existe continuare în această formă – PSD, PNL, USR, UDMR și minorități – în care PNL să dea alt premier, altul decât Ilie Bolojan, care și-a dovedit limitele. Poate să existe premier care vine din partea altui partid, chiar și de la PSD. PSD astăzi a arătat forța parlamentară pe care o are”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat nu a exclus nici posibilitatea instalării unui premier tehnocrat, dacă această variantă ar putea contribui la stabilizarea rapidă a situației politice.

„Nu e de dorit, dar poate să existe și o variantă de premier tehnocrat. Dacă e varianta care deblochează rapid lucrurile și celelalte partide sunt de acord, PSD, din dorința de a găsi rapid o variantă stabilă, cred că trebuie să discutăm despre cine ar putea să fie. Contează numele. Nu exclud din start”, a precizat acesta.

În perioada următoare sunt așteptate consultări între partidele parlamentare și președintele României pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda

Sorin Grindeanu, anunțurile pe care le așteaptă toată clasa politică, la Gândul live, de la ora 15.00

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”
15:48
Liberalii se „bucură” pentru că Bolojan vine la partid cu ministrul Pîslaru de la REPER: „Ăsta-i progres? Vis”
REACȚIE Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
15:09
Cristian Ghinea anunță că mai bine își taie o mână decât să îl voteze pe Predoiu premier
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar/Nu am zis că AUR este antioccidental/Nu exclud anticipatele/Ilie Bolojan blochează în acest moment absolut tot
15:07
Sorin Grindeanu: Exclus să devenim un guvern de sacrificiu. Exclus să facem parte dintr-un guvern minoritar/Nu am zis că AUR este antioccidental/Nu exclud anticipatele/Ilie Bolojan blochează în acest moment absolut tot
AI AFLAT! Sorin Grindeanu, anunțurile pe care le așteaptă toată clasa politică, la Gândul live, de la ora 15.00
13:49
Sorin Grindeanu, anunțurile pe care le așteaptă toată clasa politică, la Gândul live, de la ora 15.00
NEWS ALERT Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda
13:40
Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda
POLITICĂ USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
13:21
USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Mai este DACIA SPRING liderul electricelor în România?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cele mai vechi cântece din istoria omenirii

Cele mai noi

Trimite acest link pe