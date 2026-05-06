Iranienii ajung la Beijing înaintea lui Trump: Șeful diplomației chineze apără „dreptul legitim” al Teheranului de a utiliza energia nucleară

Șeful diplomației chineze a solicitat redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz, în cadrul primei întâlniri din acest an cu omologul său iranian, relatează Bloomberg.

„Comunitatea internațională împărtășește o preocupare comună pentru restabilirea tranzitului normal și în condiții de siguranță prin strâmtoare”, a declarat, miercuri, ministrul de externe Wang Yi în fața omologului său iranian Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat oficial al guvernului Chinei. „China speră că părțile implicate vor răspunde cât mai curând posibil la apelul ferm al comunității internaționale.”

Șeful diplomației chineze apără „dreptul legitim” al Iranului „la utilizarea pașnică a energiei nucleare”

În cadrul întrevederii cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, ministrul chinez al Afacerilor Externe, Wang Yi, a abordat și problema nucleară, un subiect care generează tensiuni majore între Washington și Teheran.

„În ceea ce privește problema nucleară, China salută angajamentul asumat de Iran de a nu dezvolta arme nucleare, considerând totodată că Iranul are dreptul legitim de a utiliza energia nucleară în scopuri pașnice”, a declarat șeful diplomației chineze.

Wang a subliniat că, de la izbucnirea conflictului, China a promovat în mod constant și activ negocierile de pace.

El a menționat că situația actuală a ajuns într-un punct critic în ceea ce privește posibilitatea de a pune capăt conflictului, exprimându-și sprijinul pentru Iran în protejarea suveranității și securității sale naționale și aprecierea pentru disponibilitatea Iranului de a căuta o soluție politică pe canale diplomatice.

„China încurajează Iranul și mai multe națiuni din Golf să se angajeze în dialog și să promoveze relații de bună vecinătate și sprijină țările din regiune în construirea unei arhitecturi de pace și securitate bazate pe o participare largă, protejarea intereselor comune și realizarea dezvoltării comune“, a mai declarat Wang.

El a adăugat că Beijingul va rămâne angajat în dezescaladarea tensiunilor și încetarea ostilităților și va continua să ofere sprijin pentru inițierea negocierilor de pace, jucând un rol mai important în restabilirea păcii și liniștii în Orientul Mijlociu.

Araghchi și-a exprimat atât hotărârea Iranului de a se apăra, cât și disponibilitatea de a continua dialogul.

„La fel cum Iranul s-a impus cu fermitate în domeniul apărării naționale și rămâne pe deplin pregătit să facă față oricărui tip de amenințare, la fel de serios și consecvent este și în domeniul diplomației”, a declarat Araghchi.

Întâlnirea sugerează că cei doi parteneri strategici își intensifică coordonarea înaintea summitului preconizat al lui Trump cu președintele chinez Xi, din 14-15 mai, unde se așteaptă ca războiul din Iran să ocupe un loc important pe ordinea de zi.

Beijingul este un susținător diplomatic și economic esențial al Teheranului, achiziționând cea mai mare parte a exporturilor de petrol ale Iranului. Cele două țări au menținut o comunicare strânsă pe parcursul războiului de nouă săptămâni, diplomații lor de rang înalt având cel puțin trei convorbiri telefonice.

Vizita lui Araghchi este urmărită cu atenție la Washington.

„Sper ca chinezii să-i spună ceea ce trebuie să-i spună, și anume că ceea ce face în strâmtoare îi provoacă izolarea la nivel mondial”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio marți, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. „Este în interesul Chinei ca Iranul să înceteze blocarea strâmtorii. Acest lucru afectează și China.”

