Ce scrie presa din Rusia despre criza guvernamentală din România. Se ridică întrebarea dacă Bolojan va fi înlocuit de un politician pro-rus

După ce guvernul condus de Ilie Bolojan a primit marți un vot de neîncredere în Parlamentul României, presa din Rusia a reacționat rapid pentru a promova narative favorabile Moscovei și pentru a specula pe marginea unei posibile schimbări de orientare politică a României.

Publicația rusă Komsomolskaia Pravda a publicat un articol cu un titlu provocator: „Guvernul României a căzut: va veni oare la putere un politician pro-rus?”. Prin acest material, jurnaliștii ruși sugerează că instabilitatea politică de la București ar putea deschide calea către o conducere mai puțin ostilă Kremlinului.

Presa rusă a atacat cu această ocazie actuala administrație de la București și a reluat tezele despre alegerile prezidențiale din 2025. Aceștia susțin că eliminarea unor candidați precum Călin Georgescu din cursa electorală a fost o manevră nedemocratică, Georgescu fiind prezentat ca un lider care ar fi putut „normaliza” relațiile cu Rusia.

Pentru a adăuga mai multă greutate aberațiilor din articol, publicația Komsomolskaia Pravda a recurs și la părerile lui Vadim Truhacev, specialist în Europa de Est și profesor asociat la Universitatea Financiară din cadrul Guvernului Federației Ruse.

„Cert este că una dintre rutele de aprovizionare militară către Kiev din Europa trece prin România. Lui Georgescu nu-i plăcea regimul Zelenski, așa că UE a decis: la naiba cu democrația; România este o țară prea importantă pentru a permite alegerea politicienilor «greșiți».”

„Uniunea Europeană îl urăște pe Simion pentru că critică politicile UE și apără identitatea națională a României”, notează Vadim Truhacev. „Prin urmare, se vor depune toate eforturile pentru a-l împiedica să devină prim-ministru sau să ocupe orice altă funcție importantă. UE are pârghia necesară pentru a exercita o astfel de influență. România este o țară săracă, dependentă de împrumuturile europene. Ar fi suficient să se refuze câteva astfel de împrumuturi pentru ca parlamentarii să înceapă să ezite și să-și reconsidere deciziile”, notează publicația rusă.

