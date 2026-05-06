Prima pagină » Știri externe » Donald Trump va vizita Grecia „în curând". Ce eveniment l-ar putea aduce pe președintele american la Atena și când va avea loc

Președintele SUA, Donald Trump, va vizita Grecia în curând, a declarat, marți, ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, relatează Politico.

Întrebată dacă vizita lui Trump va avea loc în vară, ea a răspuns: „Ei bine, nu vă pot da data exactă, se întâmplă multe lucruri, dar va veni în Grecia.”

Ea a adăugat că și secretarul Apărării, Pete Hegseth, va vizita Atena, precum și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Guilfoyle, fostă prezentatoare la Fox News, care a fost căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și care ulterior a fost logodită cu fiul lui Trump, Donald Trump Jr., a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii postului public național de televiziune din Grecia (ERT), cu ocazia unei vizite la sediul acestuia.

Într-un interviu recent acordat site-ului Breitbart, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a declarat că Trump ar trebui să se aștepte la o primire foarte călduroasă în Grecia, în cazul în care ar veni în vizită.

„O să se simtă foarte bine”, a spus el. „Grecii sunt foarte mândri de ospitalitatea noastră.”

După interviu, președintele Donald Trump a lăudat Grecia, calificând-o drept un aliat „minunat”, și pe Mitsotakis, pe care l-a descris ca fiind un „tip minunat”.

Ambasadoarea Guilfoyle a declarat că îi va propune lui Trump să țină un discurs important în această țară, mai ales în perspectiva împlinirii a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

„Păi, desigur, tuturor ne-ar plăcea asta, nu-i așa? Să țină [Trump] un discurs la Acropole. Sper să vină, o să-l rog să vină. E atât de harnic, lucrează fără oprire”, a spus ea.

La Atena circulă zvonuri că Trump ar putea veni în vizită înaintea summitului NATO care va avea loc în Turcia în perioada 7-8 iulie.

