Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda

Claudiu Manda a declarat miercuri că Partidul Social Democrat are în acest moment două direcții posibile după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan: participarea la o nouă majoritate pro-europeană sau trecerea în opoziție.

Secretarul general al PSD a spus că partidul este dispus să participe la o construcție politică „pro-occidentală, pro-europeană”, dacă în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni va exista un consens între formațiunile politice.

„Avem pe masă două opțiuni: PSD să fie parte a soluției, și anume să existe o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte”, a afirmat Claudiu Manda.

Liderul social-democrat a precizat însă că partidul ia în calcul și varianta opoziției, în cazul în care negocierile politice nu vor duce la un acord clar.

„Cea de-a două opțiune este ca PSD să intre în opoziție”, a spus acesta.

„Nu vorbim de un guvern PSD-AUR”

Manda a insistat că pozițiile anunțate anterior de partid rămân neschimbate și a exclus din nou posibilitatea unei alianțe cu Alianța pentru Unirea Românilor.

„Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile. Nu vorbim de un guvern PSD-AUR”, a declarat secretarul general al PSD.

Social-democrații așteaptă acum concluziile consultărilor convocate la Cotroceni, care ar putea contura viitoarea formulă de guvernare. Potrivit lui Manda, PSD vrea să participe la stabilizarea scenei politice, dacă discuțiile dintre partide vor duce la o direcție comună.

„Așteptăm consultările de la Cotroceni. Dacă de acolo se degajă un punct de vedere și o convergență, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției”, a mai afirmat Claudiu Manda.

Declarațiile vin după prăbușirea Executivului condus de Ilie Bolojan, într-un moment în care partidele parlamentare încearcă să găsească o nouă majoritate și o formulă de guvernare care să asigure stabilitatea politică.

