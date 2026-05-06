Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a precizat miercuri că Iranul va accepta un acord de pace doar dacă acesta va fi unul „echitabil și cuprinzător”. Declarația acestuia vine în contextul unei vizite oficiale în China și într-un moment de maximă tensiune, după ce Donald Trump a decis să suspende o operațiune navală în Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.

Președintele Statelor Unite a anunțat duminică lansarea „Project Freedom”, o operațiune prin care navele civile staționate în Strâmtoarea Ormuz urmau să fie escortate de Marina americană. După doar trei zile, Trump a anunțat că suspendă această misiune, care zdruncinase deja perspectivele de pace cu Iranul.

Operațiunea „Project Freedom” nu a reușit să escorteze nicio navă prin Strâmtoarea Ormuz, dar a reușit în schimb să provoace un nou val de atacuri din partea iranienilor asupra unor nave din strâmtoare și asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite.

„Am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Project Freedom (Mișcarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp pentru a vedea dacă Acordul poate fi finalizat și semnat sau nu”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Oferta de pace a Teheranului, respinsă de SUA

Ultima ofertă de pace a Teheranului, făcută săptămâna trecută, prevede amânarea discuțiilor privind problemele nucleare până la sfârșitul războiului și rezolvarea disputei privind transportul maritim. Într-un comentariu făcut miercuri cu ocazia vizitei sale în China, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, nu a menționat ultimele remarci ale lui Trump, dar a declarat că Teheranul susține „un acord corect și cuprinzător”.

Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele, cu excepția propriilor nave, de când Statele Unite și Israelul au început războiul pe 28 februarie. În replică, Washingtonul a impus propria blocadă asupra porturilor iraniene.

Războiul din Iran, o bilă neagră pentru viitoarele alegeri din SUA

Încă de la începutul conflictului pe 28 februarie, atacurile SUA și Israelului au ucis mii de oameni în Iran. De asemenea, în Liban, țara pe care Israelul a invadat-o, au murit peste 2.500 de oameni și peste un milion de persoane au fost strămutate. Drept represalii, zeci de oameni au fost uciși în țările din Golf și în Israel de ripostele Iranului.

Donald Trump a precizat în repetate rânduri că a distrus capabilitățile militare ale Iranului dar, în ciuda acestor afirmații, tentativele de pace sunt tardive. Acest conflict pune însă presiune pe administrația Trump înaintea alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului, din luna noiembrie, deoarece creșterea prețurilor la combustibili, care au ajuns în prezent la un nivel record de 4,5 dolari pe galon, afectează buzunarele alegătorilor.

