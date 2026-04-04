Avertismentul spionajului SUA: Iranul folosește Strâmtoarea Ormuz ca „armă strategică” pentru a pune presiune pe Trump

Mihai Tănase
Serviciile secrete americane avertizează că Iranul nu va renunța prea curând la controlul asupra Strâmtorii Ormuz, considerată cea mai importantă rută pentru transportul global de petrol. Miza este uriașă: controlul pieței globale de petrol și presiunea directă asupra administrației Trump.

Rapoarte recente ale serviciilor secrete americane avertizează că este puțin probabil ca Iranul să deschidă Strâmtoarea Ormuz în viitorul apropiat, deoarece controlul asupra celei mai vitale artere petroliere din lume reprezintă singura pârghie reală pe care o deține asupra Statelor Unite, potrivit a trei surse familiarizate cu această chestiune, scrie Reuters.

Concluzia sugerează că Teheranul ar putea continua să blocheze strâmtoarea pentru a menține prețurile la energie ridicate, ca mijloc de a-l presa pe președintele american Donald Trump să găsească o ieșire rapidă din războiul care durează de aproape cinci săptămâni și care rămâne nepopular în rândul alegătorilor americani.

Strâmtoarea Ormuz, „arma strategică” care schimbă jocul global

Aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol tranzitează această strâmtoare, iar controlul asupra ei permite Iranului să influențeze direct prețurile globale la energie.

Analiștii avertizează că această strategie ar putea menține prețurile ridicate, punând presiune pe administrația de la Washington și pe Donald Trump, în contextul unui război tot mai nepopular în rândul alegătorilor americani. Totuși, Trump a încercat să minimizeze dificultatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Vineri, el a părut să sugereze că ar putea ordona forțelor americane să redeschidă culoarul maritim.

„Cu puțin mai mult timp, putem deschide cu ușurință strâmtoarea Ormuz, să luăm petrolul și să facem o avere”, a transmis liderul de la Casa Albă pe Truth Social

În paralel, experții avertizează că o intervenție militară pentru redeschiderea strâmtorii ar putea avea consecințe grave. Îngustimea culoarului de navigație și capacitatea Iranului de a utiliza drone, mine și rachete transformă zona într-un punct extrem de vulnerabil.

Calea navigabilă separă Iranul de Oman. Are o lățime de 21 de mile (33 km) în punctul său cel mai îngust, dar culoarul de navigație are doar 2 mile (3 km) lățime în ambele direcții, ceea ce face ca navele și trupele să fie ținte ușoare.

„În încercarea de a împiedica Iranul să dezvolte o armă de distrugere în masă, SUA i-au oferit Iranului o armă de perturbare în masă”, a declarat Ali Vaez, directorul Proiectului Iran la International Crisis Group, o organizație de prevenire a conflictelor.

Blocaj strategic în Ormuz

În ultimele săptămâni, Iranul a folosit tactici variate pentru a bloca traficul maritim – de la atacuri asupra navelor comerciale până la impunerea de taxe de tranzit. Aceste acțiuni au dus deja la creșteri puternice ale prețurilor petrolului și la probleme de aprovizionare în mai multe state.

Potrivit fostului director al CIA, Bill Burns, Teheranul va încerca să păstreze această pârghie chiar și după încheierea conflictului, folosind-o ca instrument de negociere pentru garanții de securitate și beneficii economice.

Iranul, a spus el, va încerca să-și folosească capacitatea de a bloca calea navigabilă pentru a obține „garanții de descurajare și securitate pe termen lung” în orice acord de pace cu SUA și pentru a obține „unele beneficii materiale directe”, cum ar fi perceperea de taxe de trecere pentru a-și finanța redresarea postbelică.

„Acest lucru”, a spus el, „creează o situație de negociere foarte dificilă în acest moment.”

