„Aveți nevoie de alegeri puternice, alegeri libere și corecte”, insistă Donald Trump la Davos în fața europenilor

Președintele Statelor Unite, în cadrul discursului său de la Davos, a declarat că Europa are nevoie de granițe puternice, alegeri corecte și o presă independentă. Trump a ținut să menționeze de două ori acest aspect, că Europa are nevoie de alegeri libere și corecte.

Donald Trump a venit la Davos cu un discurs lung, care a fost adresat „atât prietenilor, cât și inamicilor”, în care și-a criticat aliații europeni pentru că în ultimul timp țările europene au adoptat politici controversate. „Europa este de nerecunoscut”, a spus președintele SUA.