Avionul președintelui Statelor Unite Donald Trump a aterizat miercuri în Elveția, unde va purta o discuție pe tema Groenlandei, în cadrul Forumului de la Davos.

🚨 Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda

Ruxandra Radulescu
21 ian. 2026, 13:46, Știri externe
Actualizări
15:04

UPDATE. Președintele american a sosit la Davos

14:59

UPDATE. Participanții la Forumul Economic Mondial stau la coadă pentru a asculta în direct „discursul special” al lui Trump

Câteva sute de participanți la Forumul Economic Mondial s-au adunat la Davos pentru a asculta în direct discursul președintelui american Donald Trump, care urmează să sosească în curând.

14:38

UPDATE. Incertitudine în jurul programului lui Donald Trump la Davos

După ce a aterizat în sfârșit la Zurich, Donald Trump se îndreaptă acum spre Davos. Călătoria președintelui SUA a fost perturbată de un incident tehnic la avionul său prezidențial, forțând Air Force One să se întoarcă.

Această întârziere pune acum la îndoială programul lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial. Deși discursul său este, în acest moment, oficial programat încă pentru ora 14:30 (15:30 ora României n.r.), soarta întâlnirilor planificate în marja forumului rămâne incertă.

Se așteaptă ca președintele SUA să aibă numeroase întâlniri diplomatice, inclusiv un schimb de replici planificat cu președintele elvețian Guy Parmelin.

14:29

UPDATE. Trump, în drum spre Davos cu o escadrilă de elicoptere

Elicopterele delegației americane au decolat de la Zurich și sunt în drum spre Davos.

14:25

UPDATE. Marco Rubio și Karoline Leavitt îl însoțesc pe Trump la Davos

Stephen Miller, unul dintre cei mai importanți consilieri politici ai lui Donald Trump, a ajuns și el pe aeroportul din Zurich.

14:24

UPDATE. Ajuns în Elveția cu două ore întârziere, Donald Trump a decolat cu elicopterul pentru a ajunge la Davos

Trump a părăsit avionul la ora 13:06 și s-a îmbarcat în elicopterul american Marine One, care îl aștepta pe pistă pentru a-l duce la Davos. Aeronava fusese adusă special din America.

Avionul președintelui Statelor Unite Donald Trump a aterizat miercuri în Elveția, unde va purta o discuție pe tema Groenlandei, în cadrul Forumului de la Davos.

„Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a transmis președintele SUA pe rețeaua Truth Social în urmă cu două zile.

Mark Rutte i-a dat dreptate lui Trump cu privire la securitatea Groenlandei

În cadrul evenimentului de la Davos, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat în repetate rânduri despre opinia sa cu privire la Groenlanda. Acesta a insistat că rolul său impune să-și păstreze opiniile pentru sine și să colaboreze cu alți lideri în privat.

„Puteți fi siguri că lucrez la această problemă în culise, dar nu pot face asta în public. Așadar, îmi pare rău, nu voi face niciun comentariu cu privire la Groenlanda.”

Rutte a adăugat  Trump are dreptate când spune că NATO trebuie să facă mai mult pentru a proteja Arctica în general.

Moderatoarea Deutsche Welle, Sarah Kelly, a subliniat că „uneori comentariile din culise devin publice”, și a făcut aluzie la faptul că Trump a publicat, ieri, pe Truth Social, mesajele private primite de la Rutte.

Donald Trump a publicat marți cu o zi înainte de întâlnirea de la Davos cu liderii mondiali o imagine realizată cu IA, care îl înfățișează pe liderul SUA, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, cu un steag american și un semn pe care scria: „Teritoriu american EST 2026”.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent: „Cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să escaladeze conflictul cu SUA”

Totodată, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, i-a îndemnat pe partenerii comerciali ai Statelor Unite să „ să lase lucrurile să se desfășoare”. Acesta a adăugat că „cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să escaladeze conflictul cu SUA”.

Acesta a reiterat, de asemenea, sprijinul Americii pentru NATO și a afirmat că „desigur, Europa este un aliat”.

