Avionul președintelui Statelor Unite Donald Trump a aterizat miercuri în Elveția, unde va purta o discuție pe tema Groenlandei, în cadrul Forumului de la Davos.

„Așa cum am spus tuturor, foarte clar, Groenlanda este imperativă pentru securitatea națională și mondială. Nu se poate da înapoi”, a transmis președintele SUA pe rețeaua Truth Social în urmă cu două zile.

Mark Rutte i-a dat dreptate lui Trump cu privire la securitatea Groenlandei

În cadrul evenimentului de la Davos, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat în repetate rânduri despre opinia sa cu privire la Groenlanda. Acesta a insistat că rolul său impune să-și păstreze opiniile pentru sine și să colaboreze cu alți lideri în privat.

„Puteți fi siguri că lucrez la această problemă în culise, dar nu pot face asta în public. Așadar, îmi pare rău, nu voi face niciun comentariu cu privire la Groenlanda.”

Rutte a adăugat Trump are dreptate când spune că NATO trebuie să facă mai mult pentru a proteja Arctica în general.

Moderatoarea Deutsche Welle, Sarah Kelly, a subliniat că „uneori comentariile din culise devin publice”, și a făcut aluzie la faptul că Trump a publicat, ieri, pe Truth Social, mesajele private primite de la Rutte.

Donald Trump a publicat marți cu o zi înainte de întâlnirea de la Davos cu liderii mondiali o imagine realizată cu IA, care îl înfățișează pe liderul SUA, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio în Groenlanda, cu un steag american și un semn pe care scria: „Teritoriu american EST 2026”.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent: „Cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să escaladeze conflictul cu SUA”

Totodată, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, i-a îndemnat pe partenerii comerciali ai Statelor Unite să „ să lase lucrurile să se desfășoare”. Acesta a adăugat că „cel mai rău lucru pe care îl pot face țările este să escaladeze conflictul cu SUA”.

Acesta a reiterat, de asemenea, sprijinul Americii pentru NATO și a afirmat că „desigur, Europa este un aliat”.