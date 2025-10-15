Avionul care îl transporta pe Pete HEGSETH de la Bruxelles spre SUA, deviat spre Marea Britanie din cauza unei urgențe

Un avion Boeing C-32 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, care îl transporta pe secretarul apărării al SUA Pete Hegseth de la Bruxelles spre Washington, a anunțat o urgență în timpul zborului.

Avionul, o versiune militară a Boeing 757, zbura spre Washington DC de la Bruxelles, unde Hegseth participase la întâlnirile NATO.

Deasupra Oceanului Atlantic, avionul a emis un cod 7700 – ceea ce putea însemna o defecțiune a motorului, o problemă medicală, un incendiu la bord sau o altă urgență generală – și a coborât la o altitudine de 10.000 de picioare (aproximativ 3.000 de metri).

Aeronava a fost deviată către Marea Britanie din cauza unei presupuse pierderi de presiune în cabină – un indiciu în acest sens fiind coborârea la o altitudine mai mică.

Avionul a aterizat la baza aeriană militară RAF Mildenhall din Marea Britanie.

Hegseth fusese în Europa, la reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la Bruxelles.

Asistentul pentru afaceri publice al secretarului apărării, Sean Parnell, a confirmat pentru Daily Express că avionul lui Hegseth a aterizat neprogramat în Marea Britanie din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei.

Aeronava, care servește drept transport pentru oficiali militari și guvernamentali americani, zbura de aproximativ 30 de minute când a fost detectată problema de depresurizare.

Echipajul a decis să devieze zborul către RAF Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene Regale din Suffolk, Anglia. În ciuda statutului său de bază RAF, Mildenhall deservește în primul rând operațiunile Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF).