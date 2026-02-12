Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională

Președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune, invocând securitatea națională. Măsura vizează acorduri pe termen lung pentru bazele militare și marchează o nouă „ofensivă împotriva” energiilor regenerabile.

Președintele Donald Trump a cerut miercuri Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, într-o nouă încercare de a relansa o industrie aflată în declin și tot mai contestată din cauza impactului asupra climei.

Decretul a fost semnat în cadrul unei ceremonii la Casa Albă, în prezența minerilor de cărbune, care purtau căști de protecție, potrivit The New York Times.com.

Astfel, ordinul lui Trump prevede ca Pentagonul să încheie contracte pe termen lung pentru furnizarea de energie electrică produsă din cărbune, „pentru a se asigura că instalaţiile militare şi siturile esenţiale pentru apărare au o alimentare neîntreruptă”, conform administrației americane.

Nu mai este niciun secret pentru nimeni că Donald Trump este un critic constant al energiilor regenerabile, în special al energiei eoliene, pe care o consideră nesigură pentru infrastructura critică. În acest context, cărbunele este văzut de liderul de la Casa Albă drept o soluție strategică.

„Cărbunele este esenţial pentru securitatea noastră naţională”, a declarat Donald Trump la semnarea decretului.

Cu aceeași ocazie, reprezentanții industriei miniere i-au acordat titlul simbolic de „campion incontestabil al cărbunelui”.

Cărbunele, una dintre principalele surse de poluare

La nivel global, cărbunele asigură peste o treime din producția de energie electrică, însă este și una dintre principalele surse de emisii de CO2, contribuind semnificativ la încălzirea globală. În Statele Unite, rolul său a scăzut constant în ultimele decenii.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a încercat să revigoreze acest sector, inclusiv prin măsuri care obligă operatorii să mențină deschise centrale pe cărbune ce urmau să fie închise. Strategia contrazice politicile anterioare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și tendința pieței energetice.

Datele oficiale arată că producția de cărbune a scăzut puternic în ultimii 15 ani, fiind înlocuită treptat de gazul natural și sursele regenerabile, considerate mai ieftine și mai puțin poluante.

În 2023, cărbunele mai reprezenta doar puțin peste 16% din producția totală de energie electrică a SUA, față de aproximativ 50% în anul 2000.

Totodată, administrația Trump se pregătește să abroge un text legislativ care stă la baza combaterii emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, decizie ce ar putea avea consecințe majore asupra reglementării centralelor electrice.

