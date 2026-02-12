Prima pagină » Știri externe » Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională

Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională

Mihai Tănase
12 feb. 2026, 07:19, Știri externe
Trump obligă armata SUA să cumpere energie pe cărbune pentru securitatea națională
Donald Trump, ultimatum pentru Iran | Foto - Mediafax

Președintele Donald Trump a ordonat Pentagonului să achiziționeze energie electrică produsă din cărbune, invocând securitatea națională. Măsura vizează acorduri pe termen lung pentru bazele militare și marchează o nouă „ofensivă împotriva” energiilor regenerabile.

Președintele Donald Trump a cerut miercuri Departamentului Apărării să se aprovizioneze cu energie electrică provenită din centrale pe cărbune, într-o nouă încercare de a relansa o industrie aflată în declin și tot mai contestată din cauza impactului asupra climei.

Decretul a fost semnat în cadrul unei ceremonii la Casa Albă, în prezența minerilor de cărbune, care purtau căști de protecție, potrivit The New York Times.com.

Astfel, ordinul lui Trump prevede ca Pentagonul să încheie contracte pe termen lung pentru furnizarea de energie electrică produsă din cărbune, „pentru a se asigura că instalaţiile militare şi siturile esenţiale pentru apărare au o alimentare neîntreruptă”, conform administrației americane.

Nu mai este niciun secret pentru nimeni că Donald Trump este un critic constant al energiilor regenerabile, în special al energiei eoliene, pe care o consideră nesigură pentru infrastructura critică. În acest context, cărbunele este văzut de liderul de la Casa Albă drept o soluție strategică.

„Cărbunele este esenţial pentru securitatea noastră naţională”, a declarat Donald Trump la semnarea decretului.

Cu aceeași ocazie, reprezentanții industriei miniere i-au acordat titlul simbolic de „campion incontestabil al cărbunelui”.

Cărbunele, una dintre principalele surse de poluare

La nivel global, cărbunele asigură peste o treime din producția de energie electrică, însă este și una dintre principalele surse de emisii de CO2, contribuind semnificativ la încălzirea globală. În Statele Unite, rolul său a scăzut constant în ultimele decenii.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump a încercat să revigoreze acest sector, inclusiv prin măsuri care obligă operatorii să mențină deschise centrale pe cărbune ce urmau să fie închise. Strategia contrazice politicile anterioare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și tendința pieței energetice.

Datele oficiale arată că producția de cărbune a scăzut puternic în ultimii 15 ani, fiind înlocuită treptat de gazul natural și sursele regenerabile, considerate mai ieftine și mai puțin poluante.

În 2023, cărbunele mai reprezenta doar puțin peste 16% din producția totală de energie electrică a SUA, față de aproximativ 50% în anul 2000.

Totodată, administrația Trump se pregătește să abroge un text legislativ care stă la baza combaterii emisiilor de gaze cu efect de seră în Statele Unite, decizie ce ar putea avea consecințe majore asupra reglementării centralelor electrice.

Recomandarea autorului:

Polonia și Italia refuză invitațiile lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii“. Ce argumente aduc cele două state

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
08:36
Document FBI: Trump spunea acum 20 de ani că „toată lumea știa” ce făcea Epstein: „Slavă Domnului că-l opriți”
FLASH NEWS Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
08:01
Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”
DIPLOMAȚIE Putin și Lukașenko spun pas primei reuniuni a „Consiliului de Pace” al lui Trump. Niciunul nu vrea să participe. Care sunt motivele invocate
00:09
Putin și Lukașenko spun pas primei reuniuni a „Consiliului de Pace” al lui Trump. Niciunul nu vrea să participe. Care sunt motivele invocate
AGRICULTURĂ Fermierii din Spania protestează față de acordul Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”
23:31
Fermierii din Spania protestează față de acordul Mercosur. „Suntem fermieri, nu proști. Nu ne înșelați”
MILITAR Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear
23:11
Pentagonul pregătește al doilea portavion pentru Orientul Mijlociu. Trump vrea să pună presiune maximă pe Iran pentru a încheia un acord nuclear
EXTERNE Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
22:41
Netanyahu, a 7-a vizită la Washington în mandatul lui Trump. Israelul presează SUA să impună Iranului limitări nucleare și pe rachete balistice
Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Digi24
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”
Cancan.ro
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
O schiță a lui Michelangelo a obținut un preț record la licitație

Cele mai noi

Trimite acest link pe