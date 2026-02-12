Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban atacă dur planul Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: „O declarație de război deschisă împotriva Ungariei”

Mihai Tănase
12 feb. 2026, 08:01, Știri externe
Premierul maghiar Viktor Orban acuză Bruxellesul și Kievul că pregătesc un plan politic și militar ostil Ungariei. Liderul de la Budapesta susține că strategia „în cinci puncte” privind aderarea Ucrainei la UE vizează eliminarea guvernului său și anularea dreptului de veto, despre care Gândul a scris acum două zile.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat miercuri un atac extrem de dur la adresa planului în cinci puncte atribuit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl descrie drept „o declarație de război deschisă” împotriva statului ungar.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Viktor Orban a susținut că documentul a fost prezentat public de Politico, pe care l-a numit „cotidianul oficial al elitei de la Bruxelles”, și că reflectă o decizie comună a Bruxellesului și Kievului privind integrarea accelerată a Ucrainei în Uniunea Europeană, cel mai devreme în 2027.

„Noul plan este o declarație de război deschisă împotriva Ungariei. Bruxelles și Kiev amenință să se amestece în mod deschis în alegeri.

O parte a planului este înlăturarea guvernului care protejează interesele naționale și înlocuirea acestuia cu un guvern marionetă al Bruxelles-ului, care va fi de acord cu aderarea accelerată a Ucrainei. Încă îi putem opri în luna aprilie. Pentru asta, Fidesz este opțiunea sigură!”, a scris Viktor Orban.

Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027

Uniunea Europeană lucrează la un plan în cinci etape care ar permite Ucrainei o formă de aderare parțială înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare. Strategia ar include pregătirea negocierilor, introducerea unei aderări graduale, depășirea opoziției Budapestei, presiuni politice internaționale și activarea unor mecanisme extreme ale UE, scrie Politico.eu.

La Bruxelles, acest concept este cunoscut sub denumirea de „extindere inversă”, deoarece presupune integrarea treptată a Ucrainei în instituțiile Uniunii Europene încă din faza inițială a reformelor, și nu la finalul acestora, așa cum s-a procedat până acum.

Oficialii europeni susțin că planul nu relaxează cerințele de reformă, ci are rolul unui semnal politic de sprijin pentru Ucraina și pentru alte state candidate, ale căror procese de aderare sunt afectate de război sau de blocaje politice interne din cadrul UE.

Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei

