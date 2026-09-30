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Boeing dă lovitura la Pentagon: va construi F/A-XX, avionul de război de generația a șasea al US Navy. Contractul depășește 20 de miliarde de dolari

Boeing dă lovitura la Pentagon: va construi F/A-XX, avionul de război de generația a șasea al US Navy. Contractul depășește 20 de miliarde de dolari
Foto: X/@PLA_MilitaryUpd
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Pentagonul a ales Boeing pentru dezvoltarea F/A-XX, viitorul avion de luptă de generația a șasea al Marinei SUA. Contractul depășește 20 de miliarde de dolari, iar aeronava va înlocui Super Hornet și Growler în anii 2030.

Boeing a câștigat unul dintre cele mai importante contracte militare americane ale următorului deceniu. Departamentul Apărării al SUA a anunțat marți că producătorul aerospațial a fost selectat pentru dezvoltarea viitorului avion de luptă al US Navy, cunoscut în această etapă sub denumirea F/A-XX, potrivit Defense News.

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Programul este evaluat la peste 20 de miliarde de dolari și urmărește introducerea unei noi generații de aeronave capabile să opereze de pe portavioanele americane.

F/A-XX este destinat să înlocuiască în cursul anilor 2030 avioanele F/A-18E Super Hornet și EA-18G Growler, ambele produse tot de Boeing. Noua aeronavă va opera alături de F-35C, versiunea avionului F-35 concepută pentru portavioanele Marinei SUA.

„Este o onoare să fim selectați pentru a produce prima platformă de generația a șasea a Navy”, a declarat Steve Parker, președintele diviziei Boeing Defense, Space & Security.

Foto: X/@PLA_MilitaryUpd

Foto: X/@PLA_MilitaryUpd

Boeing va dezvolta în paralel F/A-XX și F-47

Victoria consolidează spectaculos poziția Boeing în programele americane pentru viitoarea generație de avioane de luptă.

Compania fusese selectată în martie 2025 și pentru dezvoltarea F-47, viitorul avion de luptă de generația a șasea destinat Forțelor Aeriene ale SUA. Denumirea F-47 a fost anunțată în timpul administrației Donald Trump, al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Boeing susține că noul F/A-XX va aduce progrese majore în arhitectura deschisă a sistemelor de misiune, integrarea tehnologiilor avansate și capacitățile operaționale.

Compania afirmă că s-a pregătit tocmai pentru situația în care ar urma să dezvolte simultan mai multe programe de avioane de luptă de ultimă generație.

„Realizarea în paralel a două avioane de luptă avansate a fost întotdeauna proiectul nostru și am investit în funcție de acest lucru. Suntem pregătiți și capabili să construim simultan multiple avioane de luptă din mai multe programe”, a afirmat Steve Parker.

Pentru susținerea noilor programe militare, Boeing construiește la St. Louis, în statul Missouri, un amplu complex securizat de producție.

Northrop Grumman pierde competiția pentru F/A-XX

Principalul rival al Boeing pentru contractul US Navy a fost Northrop Grumman, unul dintre cei mai importanți producători americani din industria de apărare.

Compania susține că oferta sa a inclus un avion de luptă de generația a șasea cu „o capacitate mare de protecție și cu o platformă digitală avansată”.

„Așteptăm cu interes să primim informații suplimentare referitoare la selecția lor”, a transmis Northrop Grumman după anunțarea deciziei Pentagonului.

Alegerea Boeing pentru F/A-XX îi oferă constructorului un rol central în modernizarea aviației militare americane: compania va lucra simultan la viitorul avion de luptă al US Navy și la F-47, aeronava destinată să reprezinte următoarea generație de superioritate aeriană a US Air Force.

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