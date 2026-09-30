Premieră politică în Germania. AfD încearcă să preia conducerea Saxoniei-Anhalt în decembrie. Naționaliștii deschid ușa stângii pentru un posibil guvern minoritar

AfD încearcă să obțină în decembrie conducerea Saxoniei-Anhalt, după ce a câștigat aproape 44% din voturi. Ulrich Siegmund ar putea deveni primul premier regional al partidului de extremă dreapta din Germania postbelică, însă are nevoie de sprijin politic.

Alternativa pentru Germania (AfD) încearcă să transforme victoria categorică obținută la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt într-o premieră pentru politica germană postbelică: instalarea primului șef de guvern regional provenit din partidul de extremă dreapta, potrivit Bloomberg.com.

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Ulrich Siegmund, candidatul AfD pentru conducerea landului din estul Germaniei, a anunțat că își propune să intre în cursa pentru funcția de premier în decembrie, după săptămâni de negocieri și tatonări între formațiunile politice.

„Ne vom ține acum de acest calendar și vom lucra în vederea acestei întâlniri”, a declarat Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al Saxoniei-Anhalt, pentru postul Welt.

Obiectivul său este „să garanteze alegerea premierului de land din primul tur”.

AfD a dominat alegerile regionale de la începutul lunii septembrie, obținând aproape 44% din voturi. Formațiunea a ratat însă majoritatea absolută pentru numai trei mandate, ceea ce o împiedică să guverneze singură.

Situația deschide o perioadă complicată de negocieri, în condițiile în care principalele partide germane continuă să excludă oficial orice alianță cu AfD.

BSW discută cu AfD și deschide ușa unui posibil guvern minoritar

O posibilă breșă în izolarea politică a AfD vine din partea BSW, formațiunea de stânga cu poziții favorabile unei apropieri de Rusia, care a obținut cinci mandate în parlamentul regional.

BSW a acceptat discuții exploratorii cu AfD, chiar dacă exclude, cel puțin oficial, formarea unei coaliții.

Reprezentanții partidului susțin însă că cele două formațiuni ar putea ajunge la înțelegeri asupra unor proiecte concrete. O asemenea formulă ar putea deveni decisivă dacă AfD încearcă să conducă Saxonia-Anhalt printr-un guvern minoritar, tolerat parlamentar de BSW.

Potrivit Mitteldeutsche Zeitung, unul dintre punctele asupra cărora cele două partide ar putea găsi teren comun este înființarea unei comisii de anchetă privind modul în care autoritățile au gestionat pandemia de COVID-19.

Siegmund susține că obiectivul său este formarea unei „majorități stabile” și că negocierile trebuie să continue înainte de votul programat în decembrie.

În cealaltă tabără, conservatorii, social-democrații, Verzii și Die Linke dispun împreună de 39 de mandate, exact același număr pe care îl are AfD. Toate aceste formațiuni exclud în continuare cooperarea cu partidul lui Siegmund.

AfD, tot mai puternică în estul Germaniei

O eventuală alegere a lui Ulrich Siegmund ar avea o puternică încărcătură politică într-o Germanie în care partidele tradiționale au încercat ani la rând să mențină AfD în afara guvernării, inclusiv prin așa-numitul „cordon sanitar” instituit în jurul formațiunii.

În campania electorală, Siegmund a promis intensificarea expulzărilor cetățenilor străini și modificarea programelor școlare de istorie, despre care consideră că acordă o importanță prea mare responsabilității Germaniei pentru perioada celui de-al Treilea Reich.

Politicianul AfD a susținut și ieșirea Saxoniei-Anhalt din sistemul audiovizualului public german, pe care îl acuză de ostilitate față de partidul său.

Fondată în 2013 ca o formațiune eurosceptică, Alternativa pentru Germania și-a radicalizat ulterior discursul, transformând opoziția față de imigrație într-una dintre principalele sale teme politice.

AfD și-a construit cea mai puternică bază electorală în landurile fostei Germanii de Est, regiuni care continuă să înregistreze diferențe economice și sociale față de vestul țării. Ascensiunea partidului nu mai este însă limitată la est: formațiunea a ajuns recent în jurul pragului de 30% în unele sondaje naționale.