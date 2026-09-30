Prima pagină » Știri externe » Premieră politică în Germania. AfD încearcă să preia conducerea Saxoniei-Anhalt în decembrie. Naționaliștii deschid ușa stângii pentru un posibil guvern minoritar

Premieră politică în Germania. AfD încearcă să preia conducerea Saxoniei-Anhalt în decembrie. Naționaliștii deschid ușa stângii pentru un posibil guvern minoritar

Premieră politică în Germania. AfD încearcă să preia conducerea Saxoniei-Anhalt în decembrie. Naționaliștii deschid ușa stângii pentru un posibil guvern minoritar
Ulrich Siegmund / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

AfD încearcă să obțină în decembrie conducerea Saxoniei-Anhalt, după ce a câștigat aproape 44% din voturi. Ulrich Siegmund ar putea deveni primul premier regional al partidului de extremă dreapta din Germania postbelică, însă are nevoie de sprijin politic.

Alternativa pentru Germania (AfD) încearcă să transforme victoria categorică obținută la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt într-o premieră pentru politica germană postbelică: instalarea primului șef de guvern regional provenit din partidul de extremă dreapta, potrivit Bloomberg.com.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ulrich Siegmund, candidatul AfD pentru conducerea landului din estul Germaniei, a anunțat că își propune să intre în cursa pentru funcția de premier în decembrie, după săptămâni de negocieri și tatonări între formațiunile politice.

„Ne vom ține acum de acest calendar și vom lucra în vederea acestei întâlniri”, a declarat Ulrich Siegmund, candidatul AfD la funcția de premier al Saxoniei-Anhalt, pentru postul Welt.

Obiectivul său este „să garanteze alegerea premierului de land din primul tur”.

AfD a dominat alegerile regionale de la începutul lunii septembrie, obținând aproape 44% din voturi. Formațiunea a ratat însă majoritatea absolută pentru numai trei mandate, ceea ce o împiedică să guverneze singură.

Situația deschide o perioadă complicată de negocieri, în condițiile în care principalele partide germane continuă să excludă oficial orice alianță cu AfD.

BSW discută cu AfD și deschide ușa unui posibil guvern minoritar

O posibilă breșă în izolarea politică a AfD vine din partea BSW, formațiunea de stânga cu poziții favorabile unei apropieri de Rusia, care a obținut cinci mandate în parlamentul regional.

BSW a acceptat discuții exploratorii cu AfD, chiar dacă exclude, cel puțin oficial, formarea unei coaliții.

Reprezentanții partidului susțin însă că cele două formațiuni ar putea ajunge la înțelegeri asupra unor proiecte concrete. O asemenea formulă ar putea deveni decisivă dacă AfD încearcă să conducă Saxonia-Anhalt printr-un guvern minoritar, tolerat parlamentar de BSW.

Ulrich Siegmund – AfD / Foto – Mediafax

Potrivit Mitteldeutsche Zeitung, unul dintre punctele asupra cărora cele două partide ar putea găsi teren comun este înființarea unei comisii de anchetă privind modul în care autoritățile au gestionat pandemia de COVID-19.

Siegmund susține că obiectivul său este formarea unei „majorități stabile” și că negocierile trebuie să continue înainte de votul programat în decembrie.

În cealaltă tabără, conservatorii, social-democrații, Verzii și Die Linke dispun împreună de 39 de mandate, exact același număr pe care îl are AfD. Toate aceste formațiuni exclud în continuare cooperarea cu partidul lui Siegmund.

AfD, tot mai puternică în estul Germaniei

O eventuală alegere a lui Ulrich Siegmund ar avea o puternică încărcătură politică într-o Germanie în care partidele tradiționale au încercat ani la rând să mențină AfD în afara guvernării, inclusiv prin așa-numitul „cordon sanitar” instituit în jurul formațiunii.

În campania electorală, Siegmund a promis intensificarea expulzărilor cetățenilor străini și modificarea programelor școlare de istorie, despre care consideră că acordă o importanță prea mare responsabilității Germaniei pentru perioada celui de-al Treilea Reich.

Politicianul AfD a susținut și ieșirea Saxoniei-Anhalt din sistemul audiovizualului public german, pe care îl acuză de ostilitate față de partidul său.

Fondată în 2013 ca o formațiune eurosceptică, Alternativa pentru Germania și-a radicalizat ulterior discursul, transformând opoziția față de imigrație într-una dintre principalele sale teme politice.

AfD și-a construit cea mai puternică bază electorală în landurile fostei Germanii de Est, regiuni care continuă să înregistreze diferențe economice și sociale față de vestul țării. Ascensiunea partidului nu mai este însă limitată la est: formațiunea a ajuns recent în jurul pragului de 30% în unele sondaje naționale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS SUA pregătesc 60 de milioane de conturi de investiții „Trump Accounts”: copiii vor fi înscriși automat. Cum funcționează sistemul
11:44
SUA pregătesc 60 de milioane de conturi de investiții „Trump Accounts”: copiii vor fi înscriși automat. Cum funcționează sistemul
NEWS ALERT SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, ar fi suspect în mega-dosarul de încălcare a embargoului față de Belarus. Este percheziționat și va fi dus la audieri la DIICOT
11:15
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, ar fi suspect în mega-dosarul de încălcare a embargoului față de Belarus. Este percheziționat și va fi dus la audieri la DIICOT
FLASH NEWS Alertă de securitate la bordul unui avion cu destinația Dubai. Aeronave militare israeliene au survolat în apropiere
11:02
Alertă de securitate la bordul unui avion cu destinația Dubai. Aeronave militare israeliene au survolat în apropiere
APĂRARE Boeing dă lovitura la Pentagon: va construi F/A-XX, avionul de război de generația a șasea al US Navy. Contractul depășește 20 de miliarde de dolari
09:54
Boeing dă lovitura la Pentagon: va construi F/A-XX, avionul de război de generația a șasea al US Navy. Contractul depășește 20 de miliarde de dolari
CONTROVERSĂ Victorie pentru Trump la Curtea Supremă. SUA pot continua expulzarea imigranților în țări terțe. Judecătorii vor analiza după „midterms” legalitatea directivelor emise în 2025
09:09
Victorie pentru Trump la Curtea Supremă. SUA pot continua expulzarea imigranților în țări terțe. Judecătorii vor analiza după „midterms” legalitatea directivelor emise în 2025
SCANDAL Noi probleme pentru Rheinmetall: după România, cel mai mare producător german de armament, criticat și în Germania. Armata reclamă întârzieri și deficiențe la echipamente. România are contracte de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall
08:33
Noi probleme pentru Rheinmetall: după România, cel mai mare producător german de armament, criticat și în Germania. Armata reclamă întârzieri și deficiențe la echipamente. România are contracte de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Digi24
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător”
Mediafax
Și-a lăsat copilul SINGUR acasă, cu FEBRĂ, ca să-l susțină pe Călin Georgescu: „Veniți să luptăm!”
Click
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități
Ce se întâmplă doctore
Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor. Bărbatul a lăsat un videoclip de adio în care a dezvăluit motivul pentru care s-a sinucis: „Soția mi-a spus că vrea să mor”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BMW prezintă noua generație de Seria 3. Detalii despre rivalul lui Mercedes Clasa C sau Audi A5
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
FLASH NEWS AUR lansează un mesaj dur social- democraților: „Grindeanu, dacă vrea, să discute cu conducerea AUR, nu pe la colțuri”
11:46
AUR lansează un mesaj dur social- democraților: „Grindeanu, dacă vrea, să discute cu conducerea AUR, nu pe la colțuri”
EXCLUSIV Un lider PNL îi cere demisia lui Bolojan dacă guvernul Mureșan pică la vot: Trebuie să plece și de la guvern și de la partid/A compromis toată credibilitatea pe care o mai avea acest partid
11:40
Un lider PNL îi cere demisia lui Bolojan dacă guvernul Mureșan pică la vot: Trebuie să plece și de la guvern și de la partid/A compromis toată credibilitatea pe care o mai avea acest partid
FLASH NEWS Wizz Air taie două rute de la Iași. Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă
11:37
Wizz Air taie două rute de la Iași. Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă
FLASH NEWS Nicușor Dan, primit de președintele Cehiei, Petr Pavel, la Castelul Praga. Ce se află pe agenda discuțiilor
11:37
Nicușor Dan, primit de președintele Cehiei, Petr Pavel, la Castelul Praga. Ce se află pe agenda discuțiilor
REACȚIE Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, chiar în ziua votului pentru guvernul Mureșan, că președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare, în mai puțin de trei luni
11:27
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, chiar în ziua votului pentru guvernul Mureșan, că președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare, în mai puțin de trei luni
Gândul de Vreme Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii AccuWeather anunță 23 de grade în București. Ce temperaturi vor fi la munte și la mare
11:12
Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii AccuWeather anunță 23 de grade în București. Ce temperaturi vor fi la munte și la mare

Cele mai noi

Trimite acest link pe