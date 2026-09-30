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O dronă a survolat un oraș din Republica Moldova, apoi s-a prăbușit și a explodat. Armata, trimisă la fața locului

Elena Popescu
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Alertă în Republica Moldova, miercuri dimineață, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării, a fost observată deasupra municipiului Bender și s-a prăbușit ulterior în apropierea satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi.

Aparatul a explodat după impact, iar la fața locului au fost trimise echipe ale Poliției și Armatei Naționale. Nu au fost raportate victime. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, sistemul național integrat de monitorizare a detectat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronă.

Drona a fost observată deasupra municipiului Bender

Poliția Republicii Moldova a anunțat că a fost sesizată, în jurul orei 05:40, că o dronă zbura la mică înălțime deasupra municipiului Bender. Aparatul și-a continuat zborul, iar ulterior s-a prăbușit. După impactul cu solul, drona a explodat. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Echipe specializate ale Poliției și Armatei Naționale au fost trimise în zona în care s-a prăbușit aparatul pentru efectuarea cercetărilor.

Autoritățile continuă monitorizarea spațiului aerian

Ministerul Apărării de la Chișinău precizează că Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu celelalte instituții competente și cu partenerii externi.  Populația a fost avertizată să nu atingă eventualele resturi sau obiecte neidentificate descoperite în urma incidentului.

Cetățenii care găsesc fragmente suspecte sunt sfătuiți să păstreze distanța, să nu încerce să le mute și să anunțe imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Și în România a fost alertă aeriană

Incidentul din Republica Moldova are loc în contextul în care, miercuri dimineață, și în România a fost activată o alertă în apropierea frontierei cu Ucraina, după detectarea unei ținte aeriene. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

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