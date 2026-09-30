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SUA schimbă radical pașaportul: Marco Rubio a prezentat noul design al documentului care va putea fi solicitat integral online din 2027

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Statele Unite pregătesc o schimbare majoră a pașaportului american. Marco Rubio a prezentat noul design al documentului și a anunțat că, din 2027, americanii vor putea solicita primul pașaport integral online.

Secretarul de stat american Marco Rubio a prezentat marți planul administrației de la Washington pentru modernizarea sistemului de eliberare a pașapoartelor, un proces care va elimina o mare parte dintre drumurile, formularele și procedurile pe hârtie cu care se confruntă în prezent cetățenii.

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Schimbarea este legată de lansarea America.gov, noua platformă guvernamentală prezentată de președintele Trump și concepută pentru a folosi inteligența artificială astfel încât americanii să poată găsi mai ușor informații și servicii oferite de instituțiile federale.

„Cred că veți fi de acord că cetățenii americani merită mai mult decât atât, și de aceea Departamentul de Stat colaborează cu America.gov pentru a reconstrui întregul sistem de la zero, iar acest demers începe cu ceva cu adevărat remarcabil”, a declarat Marco Rubio

Primul pașaport va putea fi solicitat integral online din 2027

Cea mai importantă modificare anunțată de Rubio privește modul în care americanii își vor putea obține primul pașaport.

„Începând de anul viitor, americanii vor putea să-și solicite primul pașaport în întregime online”, a declarat Marco Rubio.

În demonstrația făcută în timpul prezentării, secretarul de stat a arătat cum un utilizator va putea introduce pe America.gov o întrebare simplă, precum „Cum îmi solicit primul pașaport?”, iar platforma îl va ghida prin procedură.

Sursa video – X/@StateDept

Solicitantul își va putea realiza singur fotografia necesară documentului, va putea verifica modul în care aceasta va apărea pe pașaport și va efectua plata online.

Noul sistem este gândit să simplifice una dintre procedurile administrative cu care se confruntă milioane de americani și să reducă dependența de formulare fizice și deplasări pentru efectuarea fotografiilor sau depunerea documentelor.

Marco Rubio prezintă și pașaportul american care ar urma să apară în 2028

În timpul aceluiași eveniment, Rubio a dezvăluit și noul design pregătit pentru pașaportul Statelor Unite, care ar urma să fie introdus în 2028. Una dintre cele mai vizibile modificări este sigiliul de pe coperta documentului, care devine mai mare și capătă un aspect auriu mai pronunțat.

„Un pașaport este mai mult decât un simplu document de călătorie. Este o expresie a legăturii indestructibile dintre națiune și cetățean”, a spus Marco Rubio.

Noul pașaport american - Foto: X/@SecRubio

Noul pașaport american – Foto: X/@SecRubio

America.gov a fost lansat marți de Donald Trump ca un nou punct digital de acces către administrația federală. Platforma utilizează inteligența artificială pentru a-i ajuta pe cetățeni să găsească informațiile și serviciile de care au nevoie fără să fie nevoiți să navigheze separat prin numeroase site-uri și instituții.

În timpul evenimentului desfășurat la Andrew W. Mellon Auditorium, președintele american i-a mulțumit lui Joe Gebbia, cofondator Airbnb, care conduce National Design Studio și ocupă funcția de primul director de design al Statelor Unite, pentru contribuția sa la proiect.

„Este produsul suprem. Dacă te gândești bine, se numește America. Cu America.gov, guvernul federal nu mai reprezintă un obstacol în calea voastră, ci vă stă doar la dispoziție. Și asta facem noi. Îl simplificăm. Îl facem mai atractiv. Îl transformăm în ceea ce ar trebui să fie”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

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