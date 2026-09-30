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Victorie pentru Trump la Curtea Supremă. SUA pot continua expulzarea imigranților în țări terțe. Judecătorii vor analiza după „midterms” legalitatea directivelor emise în 2025

Victorie pentru Trump la Curtea Supremă. SUA pot continua expulzarea imigranților în țări terțe. Judecătorii vor analiza după
Donald Trump | Foto - Mediafax
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Curtea Supremă a SUA a ridicat din nou restricțiile privind expulzarea imigranților fără acte către țări terțe, oferind administrației Trump o victorie provizorie. Judecătorii vor analiza în decembrie legalitatea noilor reguli.

Curtea Supremă a Statelor Unite, dominată de o majoritate conservatoare, a permis din nou administrației Donald Trump să aplice, până la noi ordine, politica privind expulzarea unor imigranți fără acte către alte state decât țările lor de origine, relatează Reuters.

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Decizia a fost adoptată în pofida opoziției celor trei judecători progresiști din completul de nouă membri și suspendă efectele hotărârilor pronunțate de instanțele inferioare împotriva administrației.

Totuși, disputa nu este însă încheiată. Curtea Supremă a decis să preia dosarul și urmează să analizeze în decembrie fondul cauzei, inclusiv legalitatea directivelor emise în 2025 de Departamentul pentru Securitate Internă.

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Disputa ajunge la riscul de persecuție sau tortură

În februarie, judecătorul federal Brian Murphy, din Boston, a considerat noile directive „ilegale”. Magistratul a stabilit că o persoană pe care autoritățile intenționează să o expulzeze într-un alt stat decât cel de origine trebuie să aibă posibilitatea de a invoca riscul de persecuție sau tortură în țara respectivă.

Hotărârea a fost menținută de o curte de apel pe 18 septembrie, determinând administrația Trump să sesizeze de urgență Curtea Supremă și să solicite suspendarea ei.

John Sauer, consilierul juridic al administrației, a invocat „probleme logistice substanțiale” generate de decizia instanței inferioare. Potrivit acestuia, Departamentul pentru Securitate Internă ar fi fost obligat să „anuleze un zbor către trei țări diferite care transporta 70 de străini condamnați penal”.

Agenți federali ICE - Foto: Profimedia images

Agenți federali ICE – Foto: Profimedia images

Sauer a apărat utilizarea țărilor terțe ca destinație pentru expulzări, descriind această politică drept un „instrument esențial pentru expulzarea anumitor străini, inclusiv a unora dintre cei mai răi infractori străini”.

Avocații care contestă politica administrației susțin, în schimb, că menținerea restricțiilor „nu ar împiedica expulzările către țări terțe, ci pur și simplu ar impune ca acestea să fie efectuate legal”.

Directivele Departamentului pentru Securitate Internă permit asemenea expulzări dacă statul care primește persoana oferă garanții că aceasta „nu va fi nici persecutată, nici torturată”, iar Departamentul de Stat consideră respectivele asigurări „credibile”. Contestatarii critică însă lipsa unei căi prin care persoana vizată să poată ataca o asemenea evaluare.

„Miza este de a ști dacă guvernul poate, fără preaviz, să expulzeze o persoană spre o țară greșită sau spre o țară în care aceasta va fi probabil persecutată sau torturată”, a explicat Brian Murphy, judecător federal, în decizia pronunțată în februarie.

Magistratul a stabilit că persoanele care urmează să fie trimise într-o țară terță trebuie informate în prealabil și să beneficieze de un interval suficient pentru a contesta măsura în baza Convenției ONU împotriva torturii.

Peste 25.000 de persoane, expulzate în țări terțe, potrivit unei investigații

Conflictul juridic a căpătat amploare după ce Brian Murphy a suspendat în 2025 expulzarea către Sudanul de Sud a unui grup de imigranți proveniți în majoritate din state asiatice.

Administrația Trump s-a adresat atunci Curții Supreme, care a permis expulzarea. Persoanele vizate au ajuns în Sudanul de Sud în iulie 2025.

Amploarea acestei politici a fost documentată recent de Forbidden Stories. Potrivit unei investigații publicate pe 21 septembrie și realizate de 72 de jurnaliști de la 23 de instituții media din 15 țări, autoritățile americane au expulzat peste 25.000 de persoane către țări terțe, în baza unor acorduri încheiate cu 35 de state.

Investigația susține că guvernul SUA a alocat cel puțin 410 milioane de dolari pentru plăți către țările care primesc persoanele expulzate sau către agenții ale ONU implicate în facilitarea returnărilor.

O investigație AFP publicată la începutul anului 2026 a documentat presiuni exercitate de Washington asupra unor state africane pentru acceptarea persoanelor expulzate. Printre măsurile invocate s-ar fi numărat amenințări cu introducerea unor taxe vamale, restricționarea vizelor sau reducerea ajutorului acordat de Statele Unite.

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