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Ultima zi a lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Ce mesaj a transmis din biroul de primar

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Dominic Fritz își încheie mandatul de primar al Timișoarei, după ce o decizie definitivă a instanței în cazul de conflict de interese și modificările aduse legislației privind integritatea aleșilor locali duc la încetarea mandatului său. Fritz se află la finalul celor 30 de zile pe care le-a avut la dispoziție după intrarea în vigoare a noilor prevederi și a făcut, în ultima lună, un adevărat „AMR” pe rețelele sociale, iar în ultima zi de mandat a postat un videoclip filmat în biroul de primar.

Mandatul lui Dominic Fritz, aflat la al doilea mandat în fruntea Primăriei Timișoara, încetează în contextul legii privind integritatea în funcțiile publice, promulgată de președintele Nicușor Dan la 28 august.

Fritz și-a numărat public zilele rămase la Primărie

În cele 30 de zile de la promulgarea legii, Dominic Fritz a transmis în mod repetat mesaje despre perioada care îi mai rămânea la Primăria Timișoara. Liderul USR a prezentat situația drept o nedreptate făcută timișorenilor și a subliniat că mandatul său se încheie înainte de expirarea celor patru ani pentru care fusese ales.

Cu fiecare mesaj public, Fritz a marcat practic numărătoarea inversă până la plecarea din Primărie, în paralel cu activitatea sa politică din fruntea USR. În ultima sa zi de mandat a ales să posteze un filmuleț filmat în sediul Primăriei și le-a transmis un mesaj timișorenilor.

”Asta nu e un rămas-bun. Nu plec nicăieri.

Ni s-a spus că e imposibil: un om venit dintr-o altă țară, un partid tânăr, o administrație veche. Am refuzat să acceptăm și am câștigat. Și, în 6 ani, am construit împreună ceva ce nimeni nu ne mai poate lua: dovada că se poate.

Am demonstrat că poți conduce un oraș fără să-l împarți între prieteni și dușmani, iar Primăria poate deveni un serviciu public pentru cetățeni, nu o curte de favoriți a găștii tale.

Împreună, cu o echipă frumoasă, am construit școli, am cumpărat tramvaie, am redeschis cinematografe, am atras 500 de milioane de euro pentru proiectele Timișoarei și am făcut-o rămânând liberi, liberi să spunem nu și să deranjăm oameni puternici. Voi ne-ați dat această libertate prin vot și susținere, inclusiv în momente grele. Pentru asta vă mulțumesc.

Nimic din ce s-a schimbat aici nu e opera unui singur om, e munca unei echipe și a unei comunități care a refuzat cinismul.

Acum se termină mandatul meu, nu pentru că timișorenii s-ar fi răzgândit. Se termină pentru că o majoritate toxică în Parlament a întrerupt brutal ceea ce voi ați început prin vot. De ce? Pentru că nu-i nimic mai periculos pentru acest sistem decât să existe o alternativă la el care poate livra rezultate.

Dar să fie clar: ei pot să-mi încheie mandatul, dar nu pot încheia misiunea acestei echipe, o misiune care ne-a fost dată prin votul vostru.

De aceea nu mă opresc și vă cer și vouă: nu vă retrageți, nu lăsați revolta să se transforme în resemnare. Abia asta ar însemna victoria sistemului.

Vă asigur că vom ieși învingători din această luptă. Am văzut ce putem face împreună. Echipa rămâne, munca merge mai departe și drumul european al Timișoarei merge mai departe.

Azi, în Timișoara, mâine în toată țara

De unde a pornit cazul lui Dominic Fritz

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ. Cazul viza o decizie luată în 2020, după ce acesta devenise primar al Timișoarei. Potrivit ANI, Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal, documentația tehnică pentru beneficiarul PUZ-ului fiind realizată de firma unui consilier local USR. Acesta îl împrumutase pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală.

Fritz s-a apărat susținând că proiectul fusese aprobat anterior de fostul primar Nicolae Robu. El a afirmat că, după preluarea mandatului, funcționarii publici din Primărie i-au recomandat să confirme și să resemneze aprobarea dată de Robu, pentru a nu exista probleme de legalitate după încetarea mandatului acestuia.

În iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv acțiunea lui Fritz, menținând decizia în cazul de conflict de interese.

Ce prevede noua lege

Legea privind modificarea legislației în domeniul integrității, un jalon asociat unei finanțări de 770 de milioane de euro din PNRR, a fost promulgată de Nicușor Dan pe 28 august. Actul normativ conține un amendament introdus în Parlament de PSD și susținut de AUR, prin care sunt reglementate efectele deciziilor definitive privind conflictele de interese și incompatibilitățile asupra mandatelor aleșilor.

În cazul lui Dominic Fritz, prevederile au dus la încetarea mandatului de primar, după decizia definitivă a Înaltei Curți.

Duminică, liderul USR și-a reunit susținătorii la evenimentul „Timișoara. Revoluția continuă”, unde a vorbit despre situația sa și a calificat-o drept „o nedreptate uriașă” făcută timișorenilor.

  • În aceeași zi în care Dominic Fritz își încheie mandatul la Primăria Timișoara, Parlamentul votează și Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.
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