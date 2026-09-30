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Ion Cristoiu: Călin Georgescu a fost arestat preventiv ca să nu i se mai audă vocea

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție arestarea lui Călin Georgescu.

Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a provocat o discuție despre dacă domnul Georgescu este sau nu vinovat, întrebări de genul «De ce a primit control judiciar la o instanță și la cealaltă a fost arestat preventiv?», «Ce rol a avut judecătoarea intermediară?». Mie toate aceste discuții mi se par absolut inutile deoarece cazul Călin Georgescu nu e un caz care ține de justiție.

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Înhățarea, acuzarea, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu nu depind de corectitudinea procurorilor, a instanțelor judecătorești. Toate aceste lucruri depind de decizii la nivel înalt, la nivelul președinției. Ba chiar aș spune că și mult mai sus. Domnul Călin Georgescu este nevinovat, asta este pentru mine o axiomă.

E unul dintre acele dosare fabricate în care s-au folosit toate ticăloșiile binomului SRI-DNA, un dosar care din start ridică semne de întrebare deoarece nu se referă la o infracțiune comisă recent, ci din 2021, la o acțiune care ar putea cel mult să intre sub codul civil, o operațiune la care a apărut un personaj cunoscut de pe vremea binomului, și anume omul de afaceri dubios, slinos moral, care face jocul organelor ca să nu facă pușcărie sau să obțină în continuare contracte de la stat. Este vorba despre Leu-Balastieru, din Buzău”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„Decizia nu este o chestiune juridică”

„Însă nu are importanță ca celelalte două dosare dacă e sau nu vinovat. Indiferent dacă ar fi sau nu vinovat, decizia nu este o chestiune juridică. Și când spun asta nu am niciun ton acuzator, să nu se facă o acuzație că a fost un caz politic. Nu. Călin Georgescu este un caz de siguranță națională în orice țară din lume, nu numai în această provincie uitată a Europei de Est, România.

În orice țară, înainte de a se decide dacă va fi sau nu arestat preventiv, dacă va fi secrehestrat sau va fi chemat la Parchet, sistemul pune în balanță ce se poate întâmpla prin acest abuz pozitiv sau negativ, care sunt efectele pozitive pentru sistem ale arestării preventive și care sunt riscurile. O măsură aberantă, pentru că arestarea preventivă se referă la pericole, pericolul pe care l-ar întruchipa Călin Georgescu. E greu de presupus că ar înșela în continuare. Sau la influențarea martorilor. Este greu de presupus că domnul Călin Georgescu, un simplu cetățean, ar putea influența vreun martor sau pe cel care a depus plângere, Leu-Balastieru din Buzău”, a continuat publicistul.

„Nu e bine din multe puncte de vedere să se audă vocea lui Călin Georgescu în această perioadă”

„În cazul acesta, trebuie să ne întrebăm ce s-a urmărit prin această decizie. S-a fabulat plecând de la o declarație imprudentă a lui George Simion că s-a urmărit ca AUR să fie șantajat să voteze azi guvernul lui Vasilică. Nu. S-a urmărit ca lui să nu i se audă vocea. În libertate ar fi intervenit în formarea viitorului guvern, cum a fost și acum, cum a fost și în cazul Veștea când a spus că sunt trădători cei care votează.

După căderea acestui guvern Nicușor Dan va desemna un om de-a lui, am înțeles că pe Alexandru Nazare, un guvern PSD, dar condus de Alexandru Nazare. Nu e bine din multe puncte de vedere să se audă vocea lui Călin Georgescu în această perioadă în legătură cu viitorul guvern”, a conchis Ion Cristoiu.

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