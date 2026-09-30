Noi probleme pentru Rheinmetall: după România, cel mai mare producător german de armament, criticat și în Germania. Armata reclamă întârzieri și deficiențe la echipamente

Rheinmetall se confruntă cu noi critici privind întârzierile și calitatea echipamentelor militare. După problemele semnalate de România, documente interne arată că și Bundeswehr-ul reclamă deficiențe la două proiecte strategice ale gigantului german.

Presiunea crește asupra Rheinmetall, cel mai mare producător german de armament și unul dintre principalii beneficiari ai programelor europene de reînarmare. După întârzierile și problemele tehnice reclamate în România, nemulțumiri serioase apar acum chiar în Germania.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Documente interne ale agenției de achiziții a Bundeswehr-ului, consultate de publicația germană Capital.de, indică probleme la două proiecte importante pentru modernizarea armatei: sistemul antiaerian Skyranger și Schwerer Waffenträger Infanterie, un vehicul blindat greu pe roți destinat infanteriei.

În evaluările citate de presa germană apar critici privind „gradul insuficient de dezvoltare și probleme de calitate”, în condițiile în care Berlinul încearcă să-și modernizeze accelerat forțele armate pe fondul amenințării reprezentate de Rusia.

Întârzieri de cel puțin 11 luni la blindatele comandate de Germania

Unul dintre proiectele aflate sub presiune este Schwerer Waffenträger Infanterie. Germania a comandat 123 de vehicule blindate pe roți, care urmează să fie produse la o fabrică Rheinmetall din Australia. Valoarea programului este estimată la aproximativ 2,7 miliarde de euro.

Primele vehicule de serie ar fi trebuit livrate inițial în 2025. Documentele consultate de Capital indică însă o „întârziere de cel puțin 11 luni, așa cum este stipulat în contract”.

În aceleași documente, cauzele întârzierilor sunt descrise drept „maturitate și calitate insuficiente”.

Probleme sunt semnalate și în cazul Skyranger 30, sistemul mobil antiaerian pe care Bundeswehr-ul îl consideră important pentru acoperirea vulnerabilităților în apărarea împotriva amenințărilor aeriene, inclusiv a dronelor.

Sursa video – X/@Osinttechnical

Procesul de acceptare a sistemului a fost amânat, iar calendarul livrărilor s-a modificat.

„Sistemele Skyranger 30, care fac obiectul contractului, urmează să fie livrate începând cu mijlocul anului 2027. Începerea inițială a livrării era programată pentru mijlocul anului 2026”, a transmis Biroul de Achiziții al Forțelor Armate Germane, potrivit Capital.

Reacția Rheinmetall

Rheinmetall contestă însă amploarea problemelor prezentate în spațiul public. Compania a declarat pentru agenția germană dpa că producția de serie a Skyranger 30 va fi finalizată cu numai cinci luni mai târziu decât fusese planificat.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Rheinmetall, decalajul este provocat de modernizarea modulului de acționare Boxer la un standard destinat utilizării viitoare, modificare solicitată de client. Compania susține că livrarea întregii serii rămâne programată pentru 2027 și 2028 și că „nu se așteaptă alte întârzieri”.

Criticile apar într-un moment sensibil pentru Rheinmetall. Grupul este unul dintre marii câștigători ai programului de reînarmare lansat de Germania după invazia Rusiei în Ucraina, înregistrând venituri record și un portofoliu de comenzi fără precedent.

În paralel, oficiali militari și responsabili din Bundestag implicați în domeniile apărării și bugetului au început să ceară public mai multă predictibilitate și livrarea mai rapidă a echipamentelor destinate Bundeswehr-ului.

România a reclamat la rândul său întârzieri și echipamente care nu au trecut testele

Problemele semnalate în Germania vin după ce Ministerul Apărării Naționale din România a reclamat întârzieri în cadrul unui contract cu Rheinmetall pentru modernizarea unor sisteme antiaeriene.

Primele două sisteme ar fi trebuit să fie livrate Armatei Române până la 15 aprilie 2026, însă termenul a fost depășit. Potrivit informațiilor prezentate de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, compania plătește penalități de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere.

Un document al Ministerului Apărării consultat de G4Media arată că primele două sisteme modernizate nu au trecut testele de recepție, unele subsisteme neîndeplinind integral cerințele tehnice prevăzute.

Rheinmetall a invocat probleme tehnice și dificultăți în aprovizionarea cu anumite echipamente și s-a angajat să înlocuiască subsistemele considerate neconforme.

Compania germană se află în centrul atenției în România și prin prisma programului european SAFE. Rheinmetall este vizată de proiecte în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro, în timp ce o altă miză este Șantierul Naval Mangalia, unde autoritățile române urmăresc dezvoltarea capacității de construire a navelor militare pentru Forțele Navale.

Până în prezent, Rheinmetall nu și-a oficializat însă participarea la procedura pentru preluarea șantierului de la Mangalia.