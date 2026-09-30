Lia Bugnar, mesaj emoționant după moartea lui Patrick André de Hillerin: ”O să vă simt lipsa”

Lia Bugnar a transmis un mesaj amplu după moartea jurnalistului Patrick André de Hillerin, în care vorbește despre curajul acestuia de a-și susține opiniile chiar și atunci când atrăgeau critici și reacții dure.

Actrița mărturisește, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că îi citea postările cu admirație și spune că dispariția jurnalistului înseamnă ”o voce mai puțin”. În mesajul publicat după dispariția jurnalistului, Lia Bugnar vorbește despre stilul său și, mai ales, despre încăpățânarea cu care acesta continua să-și exprime punctele de vedere chiar și atunci când era contestat.

”Da, era deosebit domnul Patrick Andre de Hillerin. Mă uitam cu admirație cum scria el postările alea cu un condei așa de bun și nu-l dărâma deloc cât de antipatizate erau de către lumea așa zis bună. Sau poate îl dărâma, dar continua să le scrie cu încăpățînare. Părea că îi e imposibil să nu spună ce considera necesar să fie spus. Sunt puțini oameni din ăștia. Tot mai puțini. Cei mai mulți au nevoie de turmă. El se descurca fără. Mai citeam câte un comentariu care-i spunea că odinioară fusese un tip mișto si deștept, dar acum a luat-o razna. Doar pentru că-și spunea adevărul. Și știu că aceste comentarii mă făceau și mai tare să citesc absolut tot ce scria. Pentru că oamenii preferă să creadă că tu te-ai defectat decât să pună la îndoială varianta care li s-a înșurubat în creier. S-a tâmpit, mamă și ce tip era ăsta, urmăream tot ce scria, da’ acum îmi face greață…”, a spus actrița.

”Nu era despre avioane, era despre minciună”

Lia Bugnar evocă apoi una dintre controversele urmărite de ea în postările lui Patrick André de Hillerin, referitoare la interpretarea unui episod aviatic legat de președintele Nicușor Dan.

În relatarea sa, Bugnar spune că jurnalistul a insistat să verifice dacă gesturile prezentate public drept ”onoruri” aveau într-adevăr această semnificație sau reprezentau o procedură obișnuită. Pentru Lia Bugnar, important nu era însă episodul în sine, ci felul în care Patrick André de Hillerin insista să verifice o informație pe care o considera incorect prezentată.

”N-o să uit cum a fost atunci cu avioanele-alea din nu mai știu ce țară care i-au dat lui Nicușor al nostru nu știu ce onoruri în aer. Patrick s-a pus și le-a scris ălora și i-a-ntrebat dacă așa a fost, dacă au fost chiar onoruri sau era o procedură de rutină. Și era cum bănuise el, o procedură de rutină, nici vorbă de onoruri.

Îmi amintesc cum îl bălăcărea lumea că nu se potolește cu subiectul ăsta, că de ce n-o lasă așa, cu onoruri, dacă Nicușor a zis că au fost onoruri. La un moment dat, pe la scrisoarea numărul 3 sau 4, sau 5, mi-era groază să mai citesc comentariile. Deși era tot mai limpede că avea dreptate, lumea îl înjura si mai tare. Și el continua să scrie. Pentru că nu era despre avioane, era despre minciună. Și vedeai cum oamenii îl urau că nu-i lăsa să fie mințiți”, a mai scris Lia Bugnar.

”Am citit postări de bucurie că a murit”

Lia Bugnar consideră că tocmai refuzul jurnalistului de a abandona subiectele controversate îl transforma într-o voce aparte. De asemenea, Lia Bugnar vorbește și despre reacțiile apărute pe rețelele sociale după anunțarea morții jurnalistului și se declară revoltată de mesajele celor care au celebrat dispariția acestuia.

”Și mă gândeam azi când am aflat că a murit că o să fim mințiți în continuare și va exista o voce mai puțin care să ne spună că suntem mințiți. Am citit astăzi postări de bucurie că a murit Patrick Andre de Hillerin. Cât de bătut în cap să fii ca să te bucuri că dispar oameni care mai au curaj să spună ce cred? Cât de spălat pe creier, să țopăi bucuros pe taste că a murit un om încă tânăr?

Mă întreb dacă a mai rămas ceva de salvat din noi. Cel mai probabil nu, îndobitocirea funcționează impecabil. Poate singurul lucru care funcționează exemplar în țara asta. Tare rău mi-a picat că ați murit, domnule Patrick, chiar dacă nu vă cunoșteam decât din scris. O să vă simt lipsa”, a încheiat Lia Bugnar.

Patrick André de Hillerin a murit luni, 28 septembrie, la vârsta de 52 de ani. Jurnalistul a fost găsit fără viață în comuna Jurilovca, din județul Tulcea.

Cu o carieră de peste trei decenii, de Hillerin a fost membru fondator al Academiei Cațavencu și, ulterior, al Cațavencii. A colaborat de-a lungul timpului cu mai multe publicații, iar din august 2025 a semnat editoriale pentru Gândul.