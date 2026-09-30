Anca Alexandrescu susține că arestarea lui Călin Georgescu nu ar fi justificată și pune la îndoială probele din dosar: „Poate să pară altceva decât este”

Jurnalista Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu, a reacționat după arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, într-un dosar de înșelăciune. Realizatoarea TV susține că probele prezentate până acum nu ar justifica o asemenea măsură.

Anca Alexandrescu a transmis un mesaj în care subliniază importanța respectării prezumției de nevinovăție și ridică o serie de întrebări legate de probele prezentate în dosar și de momentul în care a fost dispusă măsura preventivă.

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„Orice om se bucură de prezumția de nevinovăție”

„Orice om se bucură de prezumția de nevinovăție. Așa cum am mai spus deja, ceea ce am văzut eu ca «probe» în dosar, depuse de avocatul reclamantului, nu justifică o astfel de măsură”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Jurnalista susține că nici documentele prezentate de procurori nu ar conține elemente care să demonstreze legătura directă dintre sumele investigate și fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Din acest motiv, am refuzat să public acele capturi de mesaje, pentru că scoaterea lor dintr-un context (pe care nu-l știm) poate să pară altceva decât este”, a precizat aceasta.

Călin Georgescu, reținut de DIICOT și eliberat de Tribunalul București, cu o săptămână înainte să fie arestat preventiv

Pe 21 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore de DIICOT, într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul pornește de la plângerea unui om de afaceri care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase.