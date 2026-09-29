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Tamila Cristescu, în primul rând la lansarea platformei AI a lui Donald Trump, alături de grei din industria tech

Tamila Cristescu, în primul rând la lansarea platformei AI a lui Donald Trump, alături de grei din industria tech
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Administrația Trump a ales să plaseze inteligența artificială în centrul unei strategii de securitate globală și privește noua tehnologie ca pe o cursă pe viață și pe moarte pentru supremația în fața Chinei. Deși ignoră avertismentele apocaliptice și apelurile la reglementare, Washingtonul a ales să accelereze puternic prin implementarea unei platforme AI care centralizează informații de pe aproximativ 29.000 de site-uri guvernamentale. Evenimentul de lansare de nivel înalt al platformei America.gov a reunit nu doar titanii din Silicon Valley și figuri cheie ale cabinetului american, ci și o prezență românească surprinzătoare chiar în prima linie a evenimentului: Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu.

La evenimentul de lansare organizat la auditorium-ul Andrew W. Mellon din Washington au participat reprezentanți ai guvernului american, directori din industria tehnologică a Statelor Unite, dar și  reprezentanți din alte țări, printre care și Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, și fost viceconsul al României la New York. Cristescu a ocupat un loc chiar în primul rând, alături de personalități precum Dina Powell, președinta companiei Meta, Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe și regizorul Brett Ratner, notează inPolitics.

Evenimentul organizat de administrația Trump a fost unul de seamă la care au participat Elon Musk, CEO al SpaceX și Tesla, Jensen Huang, CEO al Nvidia, Mark Zuckerberg, CEO al Meta, Jeff Bezos, fondatorul Amazon, Sundar Pichai, CEO al Alphabet, Satya Nadella, CEO al Microsoft, Dario Amodei, CEO al Anthropic, Lisa Su, CEO al Advanced Micro Devices și Greg Brockman, președintele OpenAI, potrivit unui oficial al Casei Albe.

De asemenea, au fost prezenți și vicepreședintele JD Vance, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Tamila Cristescu și Paolo Zampolli,

După ce „cariera” sa de viceconsul la New York a fost încheiată de Oana Țoiu, Tamila Cristescu a rămas în Statele Unite unde s-a integrat în cercuri politice și de afaceri, în special în rândul unor apropiați ai echipei lui Donald Trump, cum este Paolo Zampolli. Din această postură, Cristescu s-a implicat în organizarea și facilitarea unor vizite sau recepții pentru oficiali români în SUA, cum a fost sprijinul acordat delegației Ministerului de Finanțe la Washington.

Tamila Cristescu, Paolo Zampolli, Alexandru Nazare

De asemenea, Tamila Cristescu și-a făcut apariția și la alte evenimente importante, precum prima Cină a Corespondenților de la Casa Albă din acest an, când a existat și tentativa de asasinat la adresa lui Donald Trump, sau la Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a participat la discursul lui Nicușor Dan.

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