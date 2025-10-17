Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare GRAVĂ la spitalul privat Saint-Jean din Toulon

Actrița franțuzoaică Brigitte Bardot (născută pe 28 septembrie 1934) este internată de trei săptămâni la un spital privat din Toulon, departamentul Var. Potrivit informațiilor, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală serioasă la spitalul Saint-Jean.

Publicațiile Nice-Matin și La Depeche du Midi susțin că nu este cunoscută afecțiunea de care suferă actrița, dar recuperarea acesteia evoluează pozitiv. Actrița ar putea fi externată cât de curând. În prezent, actrița are 91 de ani, făcând parte din generația actrițelor din „epoca de aur” a cinematografiei, alături de actriția italiancă Sophia Loren (91 de ani).

Brigitte Bardot: Scurtă biografie

Vedeta, care s-a remarcat nu doar ca actriță, cântăreață și model, ci și ca activistă pentru drepturile animalelor, a devenit un sex simbol al revoluției sexuale din anii 1950-1960. A fost cunoscută și pentru stilul ei de viață hedonist. A jucat în mai multe filme, precum „Contempt”, „…And God Created Woman”, „Love on a Pillow” și „La Verite”.

Ea s-a retras din lumina reflectoarelor din 1973, după ce a jucat în 47 de filme și a înregistrat peste 60 de cântece. A fost premiată cu premiul „David di Donatello” pentru cea mai bună actriță a anului în 1961 și decorată cu „Legiunea de Onoare” în 1985.

Controverse

Poreclită drept „pisoi sexual” pentru ținutele ei provocatoare și atitudinea ostentativă, președintele francez Charles de Gaulle a considerat-o într-o glumă sexistă drept „un export franțuzesc la fel de important ca mașinile Renault”, iar filosoful Simone de Beauvoir a descris-o într-un eseu drept „locomotiva istoriei femeilor”.

Ea a devenit controversată și pentru câteva ieșiri rasiale, criticând în termeni duri imigrația și răspândirea religiei islamice în Franța, considerându-i pe rezidenții imigranți drept „sălbatici”, drept pentru care a fost amendată. A fost căsătorită cu de trei ori, inclusiv cu Bernard d’ Ormale care l-a consiliat pe Jean-Marie Le Pen. În 2011, revista „Los Angeles Time Magazine” a clasat-o pe locul 2 în clasamentul „50 cele mai frumoase femei din cinematografie”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Top 5 cele mai bune filme ale lui Brigitte Bardot, de la Jean-Luc Godard la Louis Malle | VIDEO