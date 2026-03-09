Când s-ar putea termina războiul din Orientul Mijlociu. Trump: „Decizia va fi luată împreună cu Netanyahu”

Președintele Donald Trump afirmă că o eventuală încetare a războiului cu Iranul va fi decisă împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Declarația vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Președintele Donald Trump a declarat că decizia privind încetarea războiului cu Iranul nu va fi luată unilateral, ci în coordonare cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Într-o convorbire telefonică acordată publicației The Times of Israel, liderul de la Casa Albă a subliniat că Israelul va avea un rol important în decizia finală privind evoluția conflictului.

„Cred că este o decizie comună… într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare”, a spus Trump.

Trump: „Iranul ar fi distrus Israelul”

În cadrul aceleiași discuții, președintele Donald Trump a afirmat că Iranul ar fi reprezentat o amenințare existențială pentru Israel dacă Statele Unite și guvernul condus de Benjamin Netanyahu nu ar fi intervenit.

„Iranul urma să distrugă Israelul şi tot ce se afla în jurul său… Am lucrat împreună. Am distrus o ţară care voia să distrugă Israelul.”, a continuat Trump.

Întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul chiar și după ce SUA vor decide să înceteze atacurile, Trump a refuzat să speculeze, apoi a spus „Nu cred că va fi necesar”.

